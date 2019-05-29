Объемы ввода жилья в Челябинской области сократились, а цена квадратного метра выросла

Объемы ввода нового жилья в Челябинской области за четыре месяца 2019 года сократились на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена одного квадратного метра жилья выросла на 2,57%.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУ КЖСИ, в январе-апреле 2019 года в Челябинской области введено в эксплуатацию 351,555 тысячи квадратных метров жилой площади, что составляет 85,20% к январю-апрелю 2018 года.

По данным анализа, проведенного экспертом Анной Морозовой, на территории Челябинска в стадии строительства находятся 275 объектов. Еще 75 объектов - в радиусе 30 километров от границ города. Общая декларируемая площадь капитального строительства составляет 2 миллиона 198,652 тысячи квадратных метров (1 миллион 713,289 тысячи «квадратов» в областном центре и 485 тысячи 363 «квадратов»).

По данным и.о. вице-губернатора Сергея Шаль, которые он озвучил на правительстве, всего по области по состоянию на 1 января 2019 года в стадии строительства находились 467 многоквартирных дома общей площадью около 3 миллионов квадратных метров, жилой – 2,26о миллиона. В январе – апреле 2019 года выданы разрешения на строительство еще 14 многоквартирных домов общей площадью 72,9 тысячи «квадратов».

По состоянию на 24 мая с учетом сложившихся тенденций и акций застройщиков Челябинска средняя рыночная цена установилась на уровне 48 тысяч 550 рублей за квадратный метр в монолитно-каркасном доме и 37 тысяч 163 рубля – в панельном.

Средняя рыночная стоимость квадратного метра первичной недвижимости в мае 2019 года выросла на 2,57% (или 1 тысячу 39 рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41 тысячу 414 рублей. С учетом акций застройщиков средняя стоимость жилья составляет 40 тысяч 989 рублей за «квадрат», что превышает показатель мая 2018 года на 921 рубль (2,30%).

В ЮУ КЖСИ напомнили, что в мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о достройке проблемных домов, предусматривающий создание некоммерческих организаций (НКО) в форме фонда субъекта РФ для достройки. Источниками финансирования завершения строительства должны являться средства компенсационного фонда, средства федерального и регионального бюджетов, а также муниципалитетов.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который обязывает страховщиков передать премии по действующим договорам страхования гражданской ответственности застройщиков от неисполнения обязательств в Фонд дольщиков.

Поправки в законодательство о долевом строительстве могут дать возможность Фонду защиты прав дольщиков выдавать гарантии под кредиты для получения застройщиками проектного финансирования.

Сегодня ЮУ КЖСИ ведет комплексную застройку микрорайона №50 в на северо-западе Челябинска. Всего это 6 многоквартирных жилых домов в границах улицы Ал. Шмакова и Краснопольского проспекта. Помимо этого, Корпорация управляет деятельностью АО «Лидер» - застройщиком многоквартирного жилого дома в Копейске и президентской деревни в Белом хуторе. Минимальная цена квадратного метра в сданном многоквартирном доме из панельного конструктива – 27 тысяч рублей, монолитно-каркасного – 32 тысячи 500 рублей.