Обитатели челябинского приюта будут зимовать в тепле благодаря «Титану»

Четвероногие обитатели наиболее крупного челябинского приюта будут зимовать в тепле благодаря участникам всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России», которые вызвались сделать монтаж системы отопления.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, в самом крупном приюте Челябинска для бездомных животных живут около 400 кошек и собак. Зимой здесь наступают тяжелые времена. Если собаки могут пережить холода в будках, то щенкам, кошкам, больным животным, а также людям, которые работают в приюте, нужно как-то обогреваться.

«Прошлые зимы утеплялись, как могли. Спасали небольшая печка на дровах и электрическое отопление. Но это было малоэффективно и затратно. В этом году собрали средства на котел, а организаторы чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» безвозмездно предоставили нам радиаторы отопления», – рассказал руководитель приюта Алексей Зайцев.

Современные биметаллические радиаторы WDR предназначены для сурового уральского климата и точно не дадут бездомным животным замерзнуть. В итоге десять помещений приюта будут качественно отапливаться, а от электрического отопления можно будет отказаться. Монтаж оборудования планируют завершить к началу ноября.

Все работы будут выполнены в рамках благотворительного этапа чемпионата «Добро согревает» челябинской командой сантехников «Титан». Главная «фишка» этой команды - участие в ее составе девушки. Анна Махалева имеет стаж работы сантехником более восьми лет. Вместе со своим напарником Алексеем Бессолицыным она впервые решила принять участие в чемпионате.

Если доброе дело челябинских сантехников наберет большое количество голосов, то они смогут выйти в финал, который состоится в апреле 2019 года.

Фото с сайта администрации Челябинска