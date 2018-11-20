Областной архив приглашает челябинцев к погружению в историю комсомола

В Челябинске презентуют фотоальбом «Век комсомола: история в фотографиях», который местные архивисты подготовили к столетию ВЛКСМ.

В новом издании областного архива опубликованы уникальные снимки 1920-1980-х годов.

Авторы альбома постарались подобрать разнообразные фотографии о жизни и деятельности молодежи страны Советов прошлых десятилетий. Это снимки членов первого челябинского губкома РКСМ 1919 года; участников драмкружка школы ФЗО имени IX съезда ВЛКСМ 1931 года; комсомолки Ольги Пермяковой, ученицы ремесленного училища Магнитогорска, в годы Великой Отечественной войны выполнявшей норму на 300 процентов; студентов-политехников, покорявших целину в 1950-е годы.

Кроме того, в фотоальбом вошли снимки комсомольцев, которые готовились отстаивать честь цеха на заводской спартакиад, играли свадьбы во время строительства Байкало-Амурской магистрали.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в областном архиве, в общей сложности в издании собрано более 350 уникальных и даже раритетных фотографий. Многие публикуются впервые, и воссозданы не с печатных образцов, а с кадров архивных пленок.

Презентация фотоальбома состоится в 13 часов 23 ноября. Авторы книги расскажут, как создавался альбом «Век комсомола», а также вспомнят о судьбе некоторых людей, заснятых много лет назад известными фотокорреспондентами различных новостных агентств.