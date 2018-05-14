Облвоенкомат: призывная кампания в Челябинской области идет без сбоев

Призывная кампания в Челябинской области идет без сбоев. На сегодняшний день в части Западного военного округа – сухопутные войска и Нацгвардию - направлено 128 южноуральцев. В числе новоиспеченных солдат весеннего призыва-2018 – 26 жителей Челябинска.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев, отправки призывников идут каждый день – согласно графику, без перебоев.

На этой неделе, 16-го и 17-го мая, с областного сборного пункта «Челябинск – Южный» в воинские части Российской Федерации будут отправлены довольно крупные партии будущих солдат.

Всего за весеннюю кампанию этого года Челябинская область должна поставить российской армии около трех тысяч 300 призывников.