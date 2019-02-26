Обманутые дольщики Чурилово: Власти опять нас отправили в кусты

Обманутые дольщики микрорайона Чурилово Lake City (Челябинск) проведут митинг в ближайшую субботу, 2 марта, для привлечения внимания властей к их нерешенным вопросам.

Напомним, уведомление о проведении митинга в Челябинске было подано 15 февраля. Инициативная группа изначально намеревалась провести митинг на Алом поле. Но городские власти согласовали им другое место для проведения массового мероприятия – сквер имени Колющенко. Заявленное число участников – 300 человек.

«Да, власти опять нас отправили в кусты. Но ничего, мы и из кустов им покоя не дадим, пока они не начнут решать проблемы своих граждан», - написали на своей странице в соцсетях обманутые дольщики.

Активисты призывают принять участие в митинге всех дольщиков, обманутых компанией ООО «Речелстрой», и тех, кто их готов поддержать. На акции ждут также тех дольщиков, которым уже повезло заселиться в свои квартиры в Чурилово. Ранее активисты приглашали на свой митинг губернатора Бориса Дубровского, председателя Законодательного собрания области Владимира Мякуша и министра строительства Виктора Тупикина. Дольщики не отказались бы увидеть на митинге и пообщаться с новым главой Челябинска Владимиром Елистратовым, которого буквально сегодня, 26 февраля, избрали на этот пост на целых пять лет. До настоящего момента городские власти не очень торопились вникать в проблемы обманутых челябинцев (этим занимается область).

С собой всем участникам предлагается захватить всю имеющуюся атрибутику - кепки, плакаты, транспаранты, флаги. Организаторы просят скинуться по 20 рублей с семьи для подготовки новых плакатов и аренды техники.

Напомним, на сегодня дома в микрорайоне Чурилово Lake City достраивает ООО «СК Западный луч». Пока недостроенными остаются 10 домов, в шести из которых есть дольщики.

В первую очередь компания «Западный луч» приступит к работам в домах 5.7 и 3.25. В доме 5.7 всё готово к началу отделочных работ. Объект планируется сдать во втором квартале 2019 года. Дом № 3.25 в настоящее время проходит экспертизу на предмет трещин в плитах. Экспертиза покажет, как конструкции дома нужно будет укрепить для возобновления строительства.

Справка

ООО «Речелстрой» из-за финансовых трудностей приостановило строительство 18 многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». В списке обманутых было 1718 дольщиков.

В мае 2017 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, в период 2015-2016 годов руководителями ООО «Речелстрой» были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.

Президент России Владимир Путин 9 ноября 2017 года позвонил одной из обманутых дольшиц «Речелстроя», затем попросил губернатора взять на контроль решение проблемы.

Андрей Пязок был задержан 11 декабря 2017 года по делу о хищении средств дольщиков. Ему и бывшему гендиректор компании Сергею Вигельману предъявлено обвинение в привлечении средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов (часть 2 статьи 200.3 УК РФ). Изначально Пязок был отправлен в СИЗО, но в июне 2018 года отпущен под залог в 4 миллиона рублей.

Андрей Пязок во время следствия возместил в интересах дольщиков «Чурилово Lake City» сумму, превышающую 172 миллиона рублей.

В ноябре 2018 года Борис Дубровский утвердил обновленную «дорожную карту» по решению проблем дольщиков. В нее включены шесть объектов «Речелстроя», по которым заключены 786 договоров долевого участия. Все проблемные дома должны быть достроены не позднее первого квартала 2020 года.

В конце ноября 2018 года «Речелстрой» было признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника введена новая процедура банкротства – конкурсное производство.