Обманутые дольщики с утра пикетируют резиденцию губернатора Челябинской области

Обманутые дольщики ЖК «Яркая Жизнь» (микрорайон №51А в Курчатовском районе Челябинска) и «Стройинвест» (Копейск) проводят одиночные пикеты у здания правительства Челябинской области в надежде на то, что будут услышаны временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Текслером.

Фото обманутых дольщиков, пикетирующих резиденцию губернатора, выложил на своей странице в соцсети депутат Челябинской городской думы Дмитрий Довженко.

Обманутые дольщики просят врио губернатора о личной встрече, чтобы рассказать о своих проблемах, которые не могут решиться уже несколько лет.

Напомним, «Стройинвест» входит в группу компаний «Серебряный ключ, которую возглавляет Александр Сребрянский. Он является основным владельцем ООО «Фирма Челябстройподрядчик». В отношении Сребрянского возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его подозревают в том, что он завладел средствами дольщиков компаний «Уралстрой», «Регионпроект» и «Проект Парковый-1», которые занимаются строительством домов в Копейске и Челябинске.

Сребрянский с мая 2018 года находился под подпиской о невыезде, в июле был отправлен под домашний арест, а в ноябре отпущен под залог в 2,5 миллиона рублей.

Ранее вице-губернатор Сергей Шаль отмечал, что ситуация по объектам этой компании остается сложной. Были проведены переговоры с инвестором и поиск иных путей решения проблемы дольщиков. Инвестор рассматривал возможность достройки трех объектов: жилого комплекса «Бриз», а также домов по адресам Коммунистический проспект 33 и проспект Победы 48Б в Копейске. Но пока дело не сдвинулось с мертвой точки. По подсчетам Минстроя региона активов ЖК «Бриз» достаточно для его достройки. При этом в правительстве области не видят у застройщика желания ускорить строительство объектов.

Четыре дома ЖК «Яркая жизнь» в микрорайоне №51А на Краснопольской площадке в Курчатовском районе строят четыре застройщика. Они объединены под одной управляющей компанией - ООО «Майлстоун Девелопмент», которой в равных долях владеют Григорий Чурбаков и Антон Дудин.

ООО «Здания будущего», которое строит дом №3 (заключено 76 договоров), находится в поисках свободных активов. На доме №6 (застройщик ООО СК «Дедал-Комид», 94 договора) назначен новый генеральный директор. Самым проблемным остается дом №7 (ООО «СервисПроект», 58 договоров).

В высокой степени готовности был лишь дом №8. Дом планировали сдать в сентябре 2018 года. Но срок сдачи перенесли на конец года и опять его сорвали – дом не подключен к теплу. Новый срок, который обещают дольщикам - лето 2019 года.

Большинство дольщиков живут в съемном жилье и платят ипотеку. Многие семьи имеют от двух детей и более. Поэтому вынуждены работать в нескольких местах, чтобы оплачивать всё это безобразие.

В ноябре 2017 года по факту мошенничества в крупном размере было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В рамках расследования уголовного дела 28 ноября в Челябинске задержали Григория Чурбакова. Изначально его планировали заключить под стражу, но затем приняли решение оставить на свободе, чтобы он смог решать все накопившиеся проблемы. Антон Дудин, скрывшийся за границей в прошлом году, объявлен в розыск и пока не возвращен в родные края. Два дома Дудина остаются самыми проблемными.

Фото Дмитрия Довженко