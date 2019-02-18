Общественная наблюдательная комиссия подвела итоги работы за прошлый год

Общественная наблюдательная комиссия Челябинской области подвела итоги работы за 2018 год. В понедельник, 18 февраля, состоялось заседание Общественной наблюдательной комиссии региона по осуществлению народного контроля за обеспечением прав человека в местах лишения свободы. Главная тема – оценка деятельности ОНК за минувший год и подведение итогов работы правозащитников.

С отчетом о проделанной работе выступил председатель Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Василий Катанэ. В отчетном-выборном совещании принимали участие региональные представители ГУФСИН, ГУ МВД, министерства здравоохранения, прокуратуры, городских общественных организаций.

С декабря 2016 года Общественную наблюдательную комиссию Челябинской области возглавляет Василий Катанэ. В 2018 году Василия Александровича большинством голосов переизбрали на второй годовой срок. На протяжении двух лет все члены ОНК действовали в рамках своих общественных обязанностей, регулярно посещали исправительные учреждения и места лишения свободы при МВД России по Челябинской области.

За второй год работы ОНК были проверены все исправительные колонии и следственные изоляторы ГУФСИН по Челябинской области – 177 выездов в места лишения свободы. 36 раз члены ОНК выезжали на проверки изоляторов временного содержания ГУ МВД по Челябинской области. Несколько раз общественники побывали на гарнизонной гауптвахте, которая открылась в прошлом году.

Эксперимент

В 2019 году члены ОНК Красноярского края и Челябинской области смогут чаще посещать удаленные от административных центров места принудительного содержания граждан.

Такая возможность появилась у них благодаря началу эксперимента по повышению эффективности деятельности ОНК субъектов Российской Федерации, который проводится под руководством председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, председателя президиума Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Марии Каннабих.

Финансируемый фондом президентских грантов проект «От просвещения и обучения к практическому результату» предусматривает выделение средств на компенсацию расходов членам красноярского и челябинского ОНК при посещении ими удаленных мест принудительного содержания.

Челябинская область, как и Красноярский край, избрана в качестве объекта для проведения эксперимента не только по количеству удаленных от административных центров колоний, но и по численности лиц, содержащихся под стражей.

Анализ результатов деятельности ОНК этих регионов в 2019 году в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, по мнению Марии Каннабих, позволит получить более веские аргументы для выработки предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, регламентирующее деятельность ОНК, в части оказания их членам материальной поддержки при выполнении возложенных на них полномочий.

«Медвежья услуга»

Как отметил председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ, на протяжении всей работы правозащитников «медвежью услугу» им оказывают бывшие члены ОНК. Примечательно, что все они во всех своих интервью челябинским и иностранным журналистам представляются членами ОНК Челябинской области, лишь добавляя при этом «третьего созыва».

Местные журналисты пропускают эту «добавку» и озвучивают бывшего общественника как действующего члена ОНК. Такое вмешательство в работу нового, четвертого созыва ОНК, вносит нездоровую сумятицу. Осужденные Южного Урала, находящиеся в местах лишения свободы, читая доступные им статьи, считают до сих, что эти люди могут им как-то помочь и пишут жалобы со своей стороны именно им, а не действующим членам ОНК.

Такие жалобы поступали в 2018 году от осужденного Александра Кольченко, от находящегося под домашним арестом муллы-инвалида Амира Гилязова и других людей, находящихся в местах лишения свободы.

«Мы, действующие члены ОНК по Челябинской области, считаем, что такие неправомерные вмешательства в работу вновь избранного, четвертого состава Общественной наблюдательной комиссии, мешают правозащитной работе, - комментирует ситуацию председатель ОНК Василий Катанэ. – Эти люди никакого отношения к защите прав осужденных в настоящее время не имеют, как в исправительных учреждениях в целом, так и с каждым осужденным, от которого поступила жалоба, в отдельности».

Вот одна из статей, которая была сделана после нашей проверки и публикации материала пресс-секретаря ОНК Челябинской области.

«Осужденного по делу «Крымских террористов» Александра Кольченко перевели в медчасть ИК-6 Копейска. 31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Олега Сенцова. Об этом в фейсбуке написал член ОНК Николай Щур.

В сообщении правозащитника говорится:

«Находится Саша в боксе в медчасти (условия там хорошие, мы там были много раз). Пищу ему регулярно носят. Он столь же регулярно от нее отказывается. После этого его ведут к врачу, который измеряет у него давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду. Сказал: «Буду держаться, пока здоровья хватит». Требование прежнее: освободить Олега Сенцова».

Статья опубликована на сайте «ОВД-инфо». Про себя эти журналисты говорят следующее: ОВД-Инфо — независимый правозащитный медиа-проект про политические преследования в России. С помощью горячей линии мы собираем информацию о задержаниях на публичных акциях и других случаях политпрессинга, публикуем новости и координируем юридическую помощь задержанным. А проще говоря, воруют новости на других сайтах и выдают их за свои.

Кстати, эта статья была опубликована на сайте 4 июня 2018 года. Николай Щур в это время никак не мог быть членом ОНК Челябинской области и никаким образом не мог в эти дни посещать осужденного Александра Кольченко. Тем более знать о его состоянии здоровья и других проблемах. Все это фикция, которую бывшие члены ОНК хотят выдать для кого-то за свою добросовестную работу.

Подводя итого ушедшего года, Василий Катанэ поблагодарил все структуры за помощь и сотрудничество в деле защиты прав осужденных в местах лишения свободы.

«Мы довольны, что ГУФСИН и МВД идут нам навстречу и делают все, чтобы не повторилась трагедия семилетней давности, - подчеркнул Василий Катанэ. – Выполняем свои обязанности и считаем долгом помогать осужденным в решении их проблем».

В свою очередь работу Общественной наблюдательной комиссии отметили все представители вышеуказанных ведомств. Кто-то из силовиков заметил – случается так, что первыми на происшествие приезжают члены ОНК.

«Вы выполняете гуманную миссию и относитесь к работе с душой, - сказала помощник уполномоченного по правам человека в Челябинской области Наталья Кутепова. – Вами проведена очень большая работа и в плане поддержки сирот-заключенных, и по проверке качества оказанных медицинских услуг. Надеемся, что и в этом году у вас не будет никаких проблем в сфере правозащитной деятельности».

Работать членам Общественной наблюдательной комиссии в четвертом созыве осталось совсем немного – каких-то восемь месяцев. После того, как председатель ОНК Василий Катанэ вернется из командировки в Москву, начнется усиленная и плодотворная работа по набору общественников в следующий, пятый созыв.

«Будем проводить встречи и рассказывать новичкам о том, что им придется делать в новом составе ОНК, - продолжил правозащитник. – Чтобы человек не просто так шел в комиссию, а понимал – зачем он здесь нужен».

Следующий, пятый созыв Общественной наблюдательной комиссии начнет свою работу с первого ноября 2019 года.