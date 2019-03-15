Общественники и «Продлидер» вместе будут решать проблемы безнадзорных животных Челябинска

В Челябинске сегодня, 15 марта, исполнитель муниципального контракта на отлов безнадзорных животных в 2019 году - ООО «Продлидер» и Общественная палата региона подписали соглашение о сотрудничестве.

Документом, в котором свои подписи поставили директор «Продлидера» Вячеслав Пряхин и председатель ОПЧО Олег Дубровин, предусмотрено взаимодействие в организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию.

«Дружба – это дорога с двухсторонним движением. Только совместными усилиями мы сможем достигнуть результата», - сказал главный общественник региона перед тем, как подписать соглашение.

Олег Дубровин отметил также, что в одиночку, без помощи общественников и волонтеров, «Продлидеру» будет сложно, даже невозможно работать. Вячеслав Пряхин согласился - помощь опытных зоозащитников бесценна. Он заверил, что будет открыт для сотрудничества с приютами и гражданами.

Олег Дубровин также обратил внимание Вячеслава Пряхина на то, что тема отлова четвероногих действительно острая, животрепещущая, эмоций здесь всегда очень много. И не все горожане и не всегда могут свои эмоции сдерживать - нужно быть к этому готовым. Также председатель Общественной палаты Челябинской области выразил уверенность, что все озвучиваемые предложения рабочей группы ОПЧО по проблемам безнадзорных животных спокойно можно реализовать в рамках муниципального контракта – ничего невыполнимого в них нет.

«Ребята ничего особенного не просят. Они просто хотят гуманного отношения к животным», - заметил Олег Дубровин.

«Мы не настроены на борьбу. Мы хотим сотрудничать. И мы действительно желаем лишь одного: чтобы к животным относились гуманно. Будем помогать вам их пристраивать по мере сил», - сказал челябинский зоозащитник-волонтер, член рабочей группы Общественной палаты Челябинской области Кирилл Волков.

Вячеслав Пряхин поблагодарил собравшихся зоозащитников за готовность оказать поддержку, подчеркнув, что вопрос дальнейшего пристройства отловленнных четвероногих - действительно самый главный.

«Стерилизация, вакцинация - здесь все понятно. У нас есть ветеринарный врач. А вот пристройство - другое дело. Боюсь, площадей нашего приемника может не хватить для всех животных. Так что надо думать над вопросами размещения. Может быть, к челябинским приютам получится пристроить дополнительные помещения. Здесь мы обязательно посоветуемся с вами, как и что лучше сделать, вы подскажете», - обратился Вячеслав Пряхин к зоозащитникам и волонтерам.

По мнению руководителя частного приюта для бездомных животных «Наш дом» Полины Прийменко, основная проблема существующего отлова – борьба со следствием, а не с причиной.

«Полный приемник щенков и отсутствие взрослых животных. Делайте упор на решение проблем, а не просто на выполнение плана по отлову в три тысяч 300 голов. Это наша серьезная вам рекомендация. Сейчас в приемник нередко привозят щенков без матери. А это работа в никуда. Так можно будет каждые полгода ездить на одни и те же точки и «собирать» один помет. Нужно стараться отлавливать взрослых животных для стерилизации», - подчеркнула Полина Прийменко.

Если же ловить малышей, да еще и разлучать их с кормящей матерью, это с большой долей вероятности может привести к гибели щенков (иммунитет четвероногие крохи получают именно благодаря материнскому молоку). У тех щенков, что находятся в вольерах вместе со своей мамой, шансов выжить гораздо больше. Кроме того, лишившись одних детей, собака обязательно принесет новое потомство. И так будет продолжаться бесконечно - получится очередной замкнутый круг.

Поэтому, по мнению Полины Прийменко, нужно делать упор на отлов взрослых животных и их стерилизацию, щенков отлавливать только вместе с матерью. В ином случае проделанная работа ни к чему не приведет, и пользы городу никакой не будет, не говоря уже о рисках для животных. А исполнитель муниципального контракта сможет лишь похвастаться, что отловил прописанное в контракте количество четвероногих.

Чтобы взаимодействие получилось как можно более эффективным, Вячеславу Пряхину предложили войти в рабочую группу Общественной палаты региона по проблемам безнадзорных животных. Он согласился, что это разумное предложение – встречи за круглыми столами могут принести большую пользу общему делу.

В 2017 и 2018 годах муниципальный контракт по отлову безнадзорных животных в Челябинске выполнял МУП «ГорЭкоЦентр». Общественная палата Челябинской области в лице представителей рабочей группы плотно сотрудничала с предприятием. За время действия соглашения о взаимодействии ситуация в сфере гуманного отношения к безнадзорным кошкам и собакам изменилась коренным образом: была отменена эвтаназия, увеличено количество вольеров, улучшены питание и уход за животными.