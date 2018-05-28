Общественники выяснили, как работают поселковые учреждения здравоохранения региона

В Челябинской области большинство поселковых учреждений здравоохранения работает один день в неделю. Кроме того, есть реальные проблемы с их оснащением. Это печальное обстоятельство выявили активисты Общероссийского народного фронта в ходе проведенного мониторинга доступности медицинской помощи в селах региона.

Общественники посетили семь поселковых медучреждений Сосновского и Чебаркульского районов (пять фельдшерско-акушерских пунктов, врачебную амбулаторию и центр общей врачебной практики), пообщались с местными жителями и доставили пациента в травмпункт.

Активисты выяснили, что в поселке Садовый фельдшер приезжает только по четвергам, а в село Большие Харлуши - по понедельникам. Нет помещения для ФАПа в Кумысном, поэтому медработник, приезжая из соседней деревни, осуществляет только подомовой обход, который не позволяет оказать весь спектр необходимой помощи.

«Пообщавшись с местными жителями, мы узнали, что самими врачами они довольны. Ни одной жалобы на медика мы не зафиксировали. А вот качество оказываемых услуг вызывает массу нареканий. В сельских учреждениях здравоохранения отсутствует большая часть оборудования, необходимого в работе фельдшера. В ряде случаев нет даже фонендоскопов и тонометров. Практически все ФАПы находятся в стареньких зданиях, требующих ремонта или реконструкции, но и с новыми объектами не все хорошо. Так, врачебная амбулатория в Кременкуле расположена в хорошем новом здании, имеется все необходимое для работы медперсонала, но здание не обеспечено доступной средой, что доставляет значительное неудобство как для инвалидов, так и мамочек с колясками», – отметил член регионального штаба ОНФ Илья Пермяков.

В ходе мониторинга общественники встретили десятилетнего мальчика, у которого медик заподозрил перелом руки. В селе Непряхино ему не могли сделать рентгенографию, автобусы до Чебаркульской районной больницы ходят крайне редко, поэтому эксперты Народного фронта доставили юного пациента и его мать до ближайшего травмпункта.

«В действующих челябинских ФАПах остро ощущается нехватка специалистов. Но еще больше местные жители страдают из-за отсутствия аптечных пунктов. Людям негде купить элементарные лекарственные средства: йод, бинт, анальгин. За всем этим они вынуждены ехать в районный центр, и в итоге копеечная зеленка превращается для деревенской бабушки, с учетом стоимости дороги, в дорогостоящую покупку. Кроме того, мониторинг ОНФ выявил, что практически все ФАПы оснащены укладкой - определенным набором медсредств для оказания помощи, однако по факту есть некая сумка, контейнер, коробка, внутри которых нет самого главного - медицинских расходников и препаратов. При этом врач обязан оказывать экстренную бесплатную медицинскую помощь, поэтому он вынужден за собственные средства приобретать необходимые медикаменты», - прокомментировал активист ОНФ в Челябинской области Игорь Шакиров.

Также общественники познакомились с фельдшерами-энтузиастами, которые вынуждены самостоятельно изготавливать ростомеры, носилки, оборудование для оказания первой медицинской помощи, строить из поддонов доступную среду.

Эксперты челябинского отделения Народного фронта детально изучат причину скудного оснащения сельских медучреждений, проведут анализ проведенных и планируемых госзакупок для нужд сельских учреждений здравоохранения.

Фото ОНФ