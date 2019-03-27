Официальное заявление по аккаунту Текслера

Официальный аккаунт временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера в социальной сети Instagram временно не работает.

«В настоящее время официальная страница врио губернатора проверяется службой технической поддержки соцсети с целью исключения фейковых аккаунтов и дальнейшей верификации официальной страницы А.Л. Текслера», - распространило официальное заявление управление пресс-службы и информации правительства области.

Проверка вызвана повышенным вниманием со стороны подписчиков к аккаунту врио главы региона. Напомним, Алексей Текслер вступил в должность врио губернатора 20 марта 2019 года, а 23 марта появился его официальный аккаунт в социальной сети Instagram. За сутки с небольшим на его страницу подписалось почти 17 тысяч человек и число подписчиков росло с огромной скоростью. В числе подписчиков были и чиновники, чтобы оперативно узнавать о жалобах, которые поступали новому руководителю от жителей.

Чуть раньше в соцсети стали появляться другие аккаунты Алексея Текслера, позиционирующие себя как официальные страницы врио губернатора.

«Все действующие на сегодняшний день аккаунты, позиционирующие себя как личные страницы врио губернатора, являются фейковыми», - предупреждают в пресс-службе.

В управлении заверили, что оповестят, как только официальная страница пройдёт процедуру верификации.