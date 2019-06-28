Олег Климов поставил «Рельефу-2019» оценку «удовлетворительно»

В Челябинской области сегодня, 28-го июня, победой над террористами закончилось трехдневное тактико-специальное учение «Рельеф-2019» с участием 800 представителей силовых структур и правоохранительных органов и около 300 единиц техники.

Самой многочисленной «группировкой» на учениях оказались росгвардейцы. Что касается техники, задействованной в «Рельефе», то наибольшее ее количество принадлежало министерству обороны РФ (в том числе БМП, «Уралы»).

Исполняющий обязанности заместителя губернатора – министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов, следивший за финальной схваткой плохих и хороших, произошедшей в поле на территории Красноармейского района, поставил учениям оценку «удовлетворительно».

«С каждым годом уровень готовности растет (мы этом видим), как и уровень оснащения, качества вооружения, специальной техники, которая применяется на этих учениях. Здесь применялись беспилотные аппараты с тепловизорами для обнаружения противников. Я считаю, что уровень учений очень высокий и продолжает совершенствоваться», - подчеркнул Олег Климов.

Он отметил, что без недочетов хоть и не обошлось (над ними будут работать), все участники «Рельефа-2019» сработали грамотно, все задачи, которые были поставлены, - выполнены.

Руководитель аппарата оперативного штаба в Челябинской области капитан первого ранга Павел Лякишев рассказал, что группировка оперативного штаба на отдельном участке местности в Красноармейском районе отрабатывала тактические приемы поиска, блокирования, уничтожения условной диверсионно-террористической группы. Кроме того, участники «Рельефа» совершенствовали навыки по обезвреживанию взрывных устройств и ликвидации последствий террористического акта.

«Сегодня был заключительный этап. На протяжении двух предыдущих дней велась тяжелая, кропотливая работа в условиях сильных дождей. В это время мы все работали на местности. Около полутора суток находились в лесах и степях, искали условных террористов. Со всеми поставленными задачами справились, все участники живы, здоровы. Сегодня все благополучно вернемся в город. Руководство учений оценило «Рельеф» на «удовлетворительно», - отметил Павел Лякишев.

В тактико-специальном учении принимали участие силы и средства УФСБ России (в том числе спецназ), ГУ МВД, ПУ ФСБ, ГУ ФСИН, Росгвардии, Следственного управления СКР России по Челябинской области, Центрального военного округа минобороны РФ, а также антитеррористические комиссии региона и Красноармейского района.

Все участники «Рельефа» в период его проведения работали в усиленном режиме. В районе были приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности.

Для жителей находящихся поблизости населенных пунктов Красноармейского района в последний день ТСУ «Рельеф-2019» работала выставка военной техники и вооружения (дети были в огромном восторге), выступали музыкальные коллективы силовых структур.