ОМК и АО «Трубодеталь» реализуют в челябинском поселке Новосинеглазовский ряд образовательных и духовно-воспитательных проектов для детей

В челябинском поселке Новосинеглазовский входящий в состав Объединенной металлургической компании завод «Трубодеталь» реализует ряд благотворительных детских образовательных и духовно-воспитательных проектов, ставших победителями конкурса «ОМК-Партнерство».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Трубодеталь», сразу три проекта, направленных на образование и духовно-нравственное воспитание, реализуются для малышей и подростков поселка и воспитанников социального приюта «Возрождение». Челябинская областная общественная организация «Южно-Уральское общественное волонтерское эко-движение «Время Че» уже второй год работает в детских садах при поддержке ОМК. Эко-уроки проходят в четырех дошкольных учреждениях поселка. Во время встреч с педагогами-экологами малыши смотрят познавательные мультфильмы, знакомятся с природой родного края, мастерят поделки.

По словам волонтера эко-движения «Время Че» Светланы Оливо, работа ведется не только с детьми и их родителями, но и с воспитателями. Если не напоминать взрослым, о том, что природу надо беречь, то очень сложно будет передать детям нужные знания. Организованы мастер-классы для совместного творчества детей и родителей. В 2018 году изготовлены новогодние фотоальбомы из экологических и природных материалов.

Для новосинеглазовских подростков благотворительный фонд «Семья плюс» реализует проект «Вектор развития», который направлен на духовно-нравственное развитие и профилактику рискованного поведения подростков. Психологи и специалисты фонда занимаются с учениками 145-й школы по программе «Ладья», цель которой – научить ребят жить в ладу с собой и окружающими. «Ладья» – это программа тренинговых занятий, во время которых школьники анализируют ситуации из собственной жизни и литературы, работают с притчами, мифами, пословицами, занимаются ролевым проигрыванием и ведут управляемые дискуссии, обсуждают, как должен выглядеть жизненный путь человека. «Несмотря на то, что занятия проводятся после уроков, дети посещают их с удовольствием. Достигнута обратная связь с учениками», - подчеркнула психолог фонда Наталья Вардыга.

Еще один образовательный проект для подростков реализовала волонтер завода «Трубодеталь», экономист Елена Орлова. Она проводит занятия по компьютерной грамотности для воспитанников социального приюта для детей и подростков «Возрождение». Также завод передал для учеников пять ноутбуков.

«От гражданской позиции каждого отдельного человека, его жизненных ценностей и моральных норм зависит характер развития любого современного общества. Именно поэтому заниматься обучением и воспитанием подрастающего поколения нужно на всех этапах. Завод всецело поддерживает подобные проекты, – отметил управляющий директор АО «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

Объединенная металлургическая компания проводит конкурс «ОМК-Партнерство» с 2015 года. Он направлен на развитие сотрудничества власти, бизнеса и общества в решении социальных проблем регионов. В 2018 году в Челябинской области на конкурс поступило 24 заявки. Гранты на реализацию проектов получили 14 проектов: девять проектов от некоммерческих организаций, их компания профинансировала на суммы до 250 тысяч рублей, и пять - от волонтеров, здесь сумма гранта – до 50 тысяч рублей. Общий бюджет конкурса в Челябинской области составил два миллиона рублей.