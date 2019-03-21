ОНФ требует пересмотра планов минздрава по оптимизации больниц в Челябинской области

«Дорожные карты» оптимизации медицинских учреждения Челябинской области требуют пересмотра. Все опросы переноса поликлиник в более крупный населенный пункт должны рассматриваться с учетом доступности медпомощи для жителей окрестных сел и деревень.

На этом настаивает региональное отделение ОНФ. С соответствующим предложением общественники обратились в минздрав области.

По данным ОНФ, за прошедший год в Челябинской области в рамках оптимизации объединили в одну несколько больниц в Златоусте и Ашинском районе, ликвидировали четыре отделения взрослого круглосуточного стационара, приемный покой, детский стационар и травмпункт в Юрюзани, закрыли роддом в Катав-Ивановске. Идет оптимизация больниц и в Челябинске.

Жалобы поступают и из отдаленных населенных пунктов в Ашинском, Красноармейском, Агаповском, Брединском и других районах области. Жители жалуются на необходимость преодоления большого расстояния для того, чтобы получить консультацию специалиста, рецепт на льготное лекарство или направление на диагностику.

В ОНФ считают, что минздраву необходимо обратить внимание на удержание кадров на местах и не допускать сокращения ставок младшего медперсонала, при котором за сотрудником сохраняются прежние обязанности, но уменьшается уровень заработной платы.

Врачей, к которым можно было обратиться за помощью в поликлинике по месту жительства, или нет совсем, или к ним практически невозможно попасть на прием из-за высокой нагрузки. Поскольку к медицинским учреждениям – больнице или поликлинике – прикреплены жители сел, то вопрос переноса поликлиник в более крупный населенный пункт должен рассматриваться с учетом доступности медпомощи для жителей окрестных сел и деревень.

ОНФ обращает внимание и на низкую оснащенность фельдшерско-акушерских пунктов на селе необходимым набором инструментов, а фельдшеры вынуждены пользоваться минимальным набором лекарств.