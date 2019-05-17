Опыт гражданской обороны ЧЦЗ будет использован при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

На базе входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе состоялось выездное заседание комиссии министерства общественной безопасности Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации ПАО «ЧЦЗ» представители более 30-ти крупнейших организаций Южного Урала, задействованных в подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые должны состояться в Челябинске в 2020 году, изучили опыт завода по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Генеральный директор ЧЦЗ Павел Избрехт познакомил гостей с действующей на предприятии системой обеспечения безопасности работников и оборудования. Затем под руководством исполняющего обязанности министра общественной безопасности Челябинской области Валерия Устинова участники совещания разработали и утвердили план организации работ в половодье и весенний период. Участники выездного заседания обобщили опыт крупнейших предприятий Челябинска в области по содержанию объектов гражданской обороны и посмотрели показательные учения в убежище Челябинского цинкового завода.

По словам начальника начальника отдела ГО и ЧС ПО «ЧЦЗ» Дмитрия Бакина, имеющееся на заводе защитное сооружение способно обеспечить автономное выживание более тысячи человек в течение трех суток. Оно оборудовано автономными системами электроснабжения, очистки воздуха, имеет значительные запасы воды, продовольствия и индивидуальных средств спасения. Здесь имеются специальные буферные отсеки-шлюзы, позволяющие проводить дегазацию и санитарную обработку прибывающих. Каждый вновь принимаемый на работу сотрудник проходит здесь обязательный инструктаж на случай возникновения техногенной или природной аварии, включая радиоактивное заражение местности