Осенний призыв показал: челябинцы не горят желанием служить в армии

В Челябинске неутешительные промежуточные итоги осенней призывной кампании 2018 года позволяют сделать вывод: горожане не горят желанием служить в армии. По районам уклонистов разыскивают с полицией.

Ходом кампании в столице Южного Урала озабочены региональные власти. На это обстоятельство сегодня, третьего декабря, внимание глав районов обратил временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов.

«Отдельная просьба к главам в своих докладах отдельно отразить ситуацию по призывным комиссиям, потому что по этому вопросу есть озабоченность заместителя губернатора Челябинской области Олега Климова, особенно по Курчатовскому, Калининскому, Центральному и Советскому районам», - подчеркнул врип главы города на еженедельном аппаратном совещании.

Так, если в Советском районе согласно государственному заданию призыву подлежит 105 человек, то призвано на сегодняшний день 68, а отправлено в войска и того меньше - всего 55 ребят.

«Ситуация с призывом нас действительно тревожит. Мы провели беседу с руководством отдела полиции «Советский», попросили, чтобы полицейские оказали содействие военкомату в розыске уклонистов. Военком на регулярной основе выделяет автомобиль для объезда и вручения повесток подлежащих призыву горожан. Завтра в девять утра у нас назначено совещание со всеми заинтересованными сторонами», - отчитался глава Советского района Владислав Макаров.

Не лучшим образом, как оказалось, обстоят дела и в Курчатовском районе, где план на осенний призыв составляет 170 человек, призвано - 147 и отправлено в армию 99 молодых людей.

«Дополнительно мы организовали работу по разносу повесток, работаем в этом направлении», - заверил Владимира Елистратова глава Курчатовского района Сергей Антипов.

У главы Калининского района Сергея Колесника ход призыва тоже вызывает опасения.

«Находимся не в том темпе, который необходим. В пятницу провели совещание с отделами полиции. Сегодня в районе призывной день. Во вторник будем проводить следующее совещание и переходить на ежедневное «ручное управление» качества оповещения призывников», - заявил районный глава.

В Тракторозаводском районе также не все гладко. Государственное задание на осень-зиму 2018-го составляет 140 человек, призвали 120 челябинцев, отправили в войска - 80. Здесь, по утверждению представителя районной администрации, поиском уклонистов занимаются ежедневно – совместно с полицией.

А вот в Ленинском районе Челябинска с осенним призывом вполне хорошо справляются, здесь работа идет по плану. Он составляет 128 горожан, призвано на сегодняшний день 115 человек, в воинские части отправлено 95 ребят.

Вся Челябинская область за осеннюю призывную кампанию этого года должна поставить российской армии около трех с половиной тысяч призывников. Более двух тысяч человек уже направлены к местам службы.