От Лесопарковой до «Юности»: челябинские автобусы пойдут по новому маршруту

В Челябинске появится новый маршрут общественного транспорта, который определили сами горожане. «Улица Лесопарковая – проспект Ленина – Свердловский проспект – дворец спорта «Юность» - по предварительным данным регионального миндортранса, в ближайшие дни автобусы начнут курсировать именно по этому пути.

Всего в голосовании на сайте министерства, приняли участие около шестисот человек. Первый вариант приглянулся 350-ти респондентам. Второй оказался куда менее популярным. Так, за маршрут «Улица Худякова – улица Энгельса - проспект Ленина – ЮурГУ» проголосовали только 123 человека.

Как отмечают в миндортрансе Челябинской области, проведению голосования посодействовали сообщества ВКонтакте, где общаются жители поселков Сосновского района, включенных в новый маршрут. Автобусы среднего или большого класса будут курсировать по следующему пути: «Белый хутор» - микрорайон «Просторы» - микрорайон «Вишневая горка» - город Челябинск». Ходить по этому маршруту автобусы будут в часы пик – утром и вечером, с интервалом в 15 минут.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта намерено обследовать техническое состояние маршрута, оценив, реально ли использовать на нем автобусы большого класса. После проработки всех технических и экономических параметров будут проведены открытые торги по определению перевозчика на новый маршрут.

В управлении транспорта областного миндортранса добавили, что уже курсирующий между поселками Сосновского района и Челябинском маршрут №136 ждут изменения. Транспорт будет заменен на автобусы большей вместимости, а интервал между ними сократится до пяти минут ожидания в утренние и вечерние часы.