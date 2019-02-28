От сырости в ашинской школе завелась плесень

В Челябинской области ученики школы №2 города Аши пожаловались в общественную организацию защиты прав потребителей на плесень и множественные подтеки на стенах и потолке учебного заведения, направив «Гражданскому патрулю» фото-доказательства «прелестей», сопровождающих их школьную жизнь.

Дети рассказали, что пока руководство образовательного учреждения спасалось от протечек в кровле по старинке - ведрами, по кабинетам распространился грибок. В помещениях ощущается неприятный запах сырости. В отдельных местах трехэтажное здание школы пропиталось влагой насквозь - с третьего по первый этаж.

«Сырость и тем более грибок - недопустимы в образовательных учреждениях. Это не только нарушает права и законные интересы учащихся, но и может повлечь существенное ухудшение их здоровья. Ашинская школа №2 никогда не доходила до такого состояния, здесь всегда своевременно производили ремонт. Но сейчас на ее состояние больно смотреть - крыша течет, напольная краска облупилась. Считаю, администрация Аши должна немедленно обратить на эту проблему внимание и принять срочные меры по ремонту здания школы», - прокомментировал ситуацию представитель общественной организации в Аше Валерий Кочергин.

Сегодня, 28 февраля, по факту нарушения санитарных правил общественники направили жалобу в управление Роспотребнадзора по Челябинской области с просьбой провести проверку и обязать ответственных лиц устранить нарушения, защитив права и законные интересы школьников.

Фото предоставлено "Гражданским патрулем"