Отделения Почты России станут доступней для маломобильного населения

Почта России в 2019 году адаптирует для маломобильных групп населения 44 отделения связи в Челябинской области. Офисы реконструируют в рамках проекта «Доступная среда».

В Челябинской области для маломобильных групп населения вход в почтовые отделения оборудуют пандусами, а при невозможности их установки – специальными подъемниками. Дверные проемы расширят, пороги демонтируют. Для инвалидов-колясочников предусмотрят низкие барьерные стойки. Также в числе элементов доступной среды – напольная тактильная плитка и информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля. В отделениях проведут ремонт, обновят мебель, помещения оснастят элементами доступной среды для маломобильных групп населения. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Отделения связи, которые отремонтируют по программе «Доступная среда», расположены в крупных городах и небольших населенных пунктах Южного Урала: в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске, Коркино, Карталах, Озерске, Кыштыме, Еманжелинске, Усть-Катаве и Верхнеуральске, в селах Сосновского, Еткульского и Агаповского районов, а также в Бредах и в Варне.

Программа «Доступная среда» реализуется Почтой России с 2016 года. За три года в Челябинской области для маломобильных категорий граждан адаптированы уже более ста отделений почтовой связи.