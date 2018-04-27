Откройте, ваш участковый: полицейские совершают поквартирные обходы челябинцев

В Челябинске участковые уполномоченные полиции совершают поквартирные обходы горожан - в южноуральской столице продолжается традиционная профилактическая акция «Ваш участковый».

В течение месяца, с 23-го апреля по 23-е мая, стражи порядка будут обходить жилой сектор и распространять среди населения профилактические и агитационные материалы, визитки с информацией о месте и времени приема горожан.

«Участковые проводят отчеты перед населением, проверяют по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете, освободившихся из мест лишения свободы, а также владельцев оружия», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» временно исполняющая обязанности начальника отделения по связям со СМИ УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Фото УМВД России по городу Челябинску

По ее словам, в рамках акции участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН отдела полиции «Центральный» Геннадий Коровин совершил обход жилого сектора на вверенном ему административном участке. Младший лейтенант полиции пообщался с жителя района, узнал, какие вопросы правового характера их волнуют, а также раздал визитки со своими контактами и информационные памятки по профилактике преступлений.

В городском УМВД напоминают: участковые осуществляют прием на участковых пунктах полиции по понедельникам и средам - с 18-ти до 20-ти часов, а также в субботу - с 12-ти до 14-ти часов.

По вопросам, связанным с организацией работы участковых, жители Челябинска могут обратиться непосредственно к начальникам отделов участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (ОУУП и ПДН):

- начальник ОУУП и ПДН отдела полиции «Ленинский» майор полиции Королев Дмитрий Викторович, телефоны: 8(351)253-75-64, 89993711736;

- начальник ОУУП и ПДН отдела полиции «Металлургический» подполковник полиции Руль Виктор Владимирович, телефоны: 8 (351)779-51-37, 89993711422;

- исполняющий обязанности начальника ОУУП и ПДН отдела полиции «Советский» капитан полиции Галиакберов Игорь Валерьевич, телефоны: (351) 267-76-60, 89090863343;

- начальник ОУУП и ПДН отдела полиции «Тракторозаводский» подполковник полиции Бычков Константин Викторович, телефоны: 8 (351) 771-78-67, 89993711544;

- начальник ОУУП и ПДН отдела полиции «Центральный» капитан полиции Ягафаров Виль Миндивалеевич, телефоны: 8 (351)779-75-38, 89993711455;

- исполняющий обязанности начальник ОУУП и ПДН отдела полиции «Калининский» майор полиции Базалаев Евгений Викторович, телефоны: 8 (351)749-45-13, 89993711943;

- начальник ОУУП и ПДН отдела полиции «Курчатовский» капитан полиции Кривоносов Денис Евгеньевич, телефон: 8 (351)749-41-41.