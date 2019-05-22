Памятники культурного наследия в Челябинске умирают стоя

Однажды услышала от одного высокопоставленного городского чиновника известную цитату из фильма Гайдая: «Все уже украдено до нас». Видимо, хотел свести разговор к шутке, но из его уст эта фраза прозвучала как глубокое сожаление. Да, к сожалению, в 1990-2000 годы разграблены и обанкрочены многие предприятия, но... еще есть где разгуляться нашим чиновникам и их приближенным. Остался большой ресурс, основное богатство – заповедная земля с ее лесами и озерами и другими весьма лакомыми кусочками, которыми современные чиновники торгуют как своим собственным добром. Напомню последний из известных скандалов: участки на заповедном озере Увильды, незаконно оформленные на высокопоставленных чиновников и их родственников, до которых уже, слава Богу, добралась прокуратура. Или памятник культурного наследия регионального значения по улице Труда, 97, принадлежащий ОАО «УралНИИАШ», который был почти полностью снесен по распоряжению директора «УралНИИАШ» Владимира Дятлова, сына бывшего вице-губернатора Дятлова. После долгого-долгого разбирательства уголовной дело в отношении «УралНИИАШ» все-таки было открыто, правда, закончилось мировым соглашением, а Дятлов так и не восстановил здание.

А вот уголовное дело в отношении лиц, снесших памятник культурного наследия по улице Карла Маркса, так и не возбуждено: якобы, это были неустановленные лица, хотя активисты движения по сохранению памятников культурного наследия предоставили правоохранительным органам видео и фотографии, где четко видны номера машин людей, принимавших участие в сносе здания, по ним и можно было легко установить заказчика этого преступления. Тщетно! Сейчас челябинские чиновники добиваются выведения за рамки списка охраняемых объектов культурного наследия уникального немецкого квартала, что в Металлургическом районе. Цель этого агрессивного акта понятна – не хотят тратиться на ремонт старинных зданий.

Но есть и другой, я бы отметила, исключительный для нашего города пример: памятник культуры регионального значения по улице Российской, 154 находится в собственности ООО «Энерготехника», и собственник, в отличие от городских и областных властей, самостоятельно реставрировал здание, на протяжении многих лет поддерживает объект культурного наследия в достойном состоянии и не просит на это средств у бюджета. Так нет! Челябинские чиновники делают все возможное, чтобы разрушить и это старинное здание.

Предыстория такова. 27 февраля 2009 года тогдашний и.о. мэра Челябинска Сергей Давыдов издал распоряжение № 668, где в п. 2 сказано: «согласовать место размещения офисных зданий с паркингом по ул. Российской в Центральном районе г. Челябинска Закрытому акционерному обществу корпорации «Стальконструкция» без проведения торгов, конкурсов, аукционов…», то есть просто подарил полквартала муниципальной земли своему приближенному, руководителю фирмы «Стальконструкция», бывшему скандальному депутату гордумы Владимиру Алексееву. Вспомним «потемкинские» детские площадки Алексеева, которые он беззастенчиво реквизировал у детишек, когда проиграл выборы в городскую думу. Часть подаренной Алексееву земли – 5 соток – вскоре была выставлена неким Чекаевым, бывшим челябинцем, а ныне жителем Чехии, на интернет-сайте по торговле землей и недвижимостью за 35 миллионов рублей, что говорит о том, что у «инвестора» Алексеева не было ни идей, ни средств для освоения участка. Заметьте, он расположен в историческом ядре города.

До 2019 года на этом месте Алексеев так ничего и не построил, но зато 16 января 2013 года появился Договор УЗ № 011370-К-2013 краткосрочной аренды земли города Челябинска между Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска в лице председателя С. А. Мануйлова и арендатором, тем самым В. А. Алексеевым, руководителем ЗАО «Стальконструкция». И в этот раз участок площадью 2971 кв. метров в квартале по ул. Российской, Карла Маркса и Красноармейской чиновники передали в пользование Владимиру Алексееву без проведения торгов, конкурсов и аукционов. Интересно, кто конкретно из городских чиновников, существующих на наши налоги, так постарался ради «Стальконструкции» и ее одиозного руководителя? «Стальконструкция» же в свою очередь «уступила» землю ООО «10-й дом», а на самом деле продала (обменяла) свой подарок от чиновников владельцу «10-го дома» Андрею Силиванову.

Кто такой Андрей Силиванов? Человек, судимый за мошенничество. Когда мы его попросили подтвердить или опровергнуть этот факт, он ответил вопросом на вопрос: «А кто в наше время не судим?». У нас обратное мнение: редкое дело о мошенничестве доходит до суда. Но дело Силиванова дошло! Кроме того, и сейчас на нем висит много судебных исков. Вот таким «инвесторам» челябинские городские власти доверяют застройку исторического ядра города. Но Силиванов, конечно, не главная фигура: за безобразием по незаконной торговле землей торчат уши челябинских чиновников разных ведомств.

К примеру, у застройщика территории в историческом ядре города ООО «10-й дом», собиравшегося строить свое здание в 3-х метрах от объекта культурного наследия «Дом-усадьба купца Белорусова» не было проекта сохранения памятника культуры. Тем не менее, стройка началась. Кто позволил осуществиться этому противоправному действию? Вероятно, кто разрешил стройку, тот и мзду от застройщика получил. Кроме того, Силиванов по закону обязан был согласовать свои действия с соседом – собственником памятника культуры «Дом-усадьба купца Белорусова». Этого тоже не было сделано. В результате работы тяжелой техники в 3-х метрах от дома на фундаменте и брандмауэрной стене появились разрушительные трещины.

Есть в областном правительстве в структуре первого вице-губернатора Сергея Шаля такой орган, как Госкомитет охраны объектов культурного наследия, руководимый Александром Баландиным, который и должен по своему статусу непосредственно заниматься охраной памятников. Но господин Баландин почему-то не на стороне памятника культуры, а на стороне варварской застройки и ее участников. «Они же затратили большие средства для разработки проекта зоны охраны, для проведения государственной историко-культурной экспертизы, для проведения археологической экспертизы», - печально сказал он, выражая сочувствие Силиванову.

А как на самом деле? Слукавил глава ведомства по охране объектов культурного наследия. На самом деле экспертиза проведена отнюдь не за счет застройщика, а за счет городского бюджета. О ком и можно говорить «потратились», так это о собственнике объекта культурного наследия «Дом-Усадьба купца Белорусова» предприятии «Энерготехника». Самостоятельно восстановил полуразрушенный объект в конце 1990-х годов и ежегодно затрачивает большие средства на поддержание памятника в нормальном состоянии.

Постановление Правительства Челябинской области от 04.03.2019 № 105-П, принятое после выявленных злостных нарушений со стороны ООО «10-й дом», гласит, что у памятника культуры «Дом-усадьба купца Белорусова» должна быть установлена охранная зона, зона урегулированной застройки и особый режим пользования указанных земель. Из этого следует, что рядом с памятником запрещено создание динамической и вибрационной нагрузки. В том же Постановлении Правительства указано, что к охранной зоне должен быть обеспечен пожарный проезд. Сейчас же там глухая стена (установка которой также запрещена Постановлением), а ворота на территорию участка закрыты на замок. На это преступное нарушение постановления господин Баландин никак не прореагировал, стройку не остановил.

Собственник объекта культурного наследия пригласил представителей Госкомитета охраны объектов культурного наследия зафиксировать нарушения закона со стороны ООО «10-й дом». На улицу Российскую, 154 прибыл заместитель Александра Баландина Сергей Бердов, который даже не зашел на объект, но сказал, что побывал там. Его обман зафиксировала видеокамера наблюдения. Вот так и происходит «охрана памятников» в Челябинской области – ни за что не хотят отвечать чиновники и ни во что не хотят вникать.

Между тем, «Дом купца Белорусова», практически единственный восстановленный памятник культуры в Челябинске, в данное время не имеет подъездных путей на случай чрезвычайных ситуаций, повреждена брандмауэрная стена здания, которая в свою очередь тоже является памятником культуры; подпорная стена, недавно возведенная застройщиком якобы для защиты памятника культуры, просто накиданная гора бетона, что подтвердила независимая строительная экспертиза. А подпорная стена для объекта культурного значения в данной ситуации очень важный фактор, и она должна возводиться по специальному проекту организацией, имеющей на это соответствующую лицензию. Ведомство господина Баландина закрывает на это глаза, как и на многое другое, связанное с охраной объектов культурного наследия.