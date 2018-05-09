Парад Победы в Челябинске

Более двух тысяч человек и 50 единиц техники приняли участие в состоявшемся сегодня, 9 мая, в Челябинске на площади Революции торжественном построении в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В годы Великой Отечественной войны южноуральцы показали яркие примеры боевых и трудовых подвигов. В Челябинской области в годы войны были сформированы десятки воинских частей и соединений. С 1941-го по 1945-й год с областных призывных пунктов и военкоматов на фронт было отправлено свыше 1 миллиона человек. Они сражались во всех родах войск, на всех фронтах, прошли с боями до Кенигсберга, Берлина и Праги. Из них 250 тысяч не вернулись домой.

Южный Урал стал крупным военно-промышленным центром, производя боевую технику и необходимую фронту продукцию. Здесь выпускался лучший танк времен второй мировой войны – Т-34 и появились грозные «Катюши».

Погода в день Великой Победы была как на заказ - на небе ни одного облачка, ярко светило солнце. На главной площади города собрались тысячи горожан с детьми.

«Мне папа рассказывал про войну. На нас напали фашисты, а мы храбро сражались и победили их. Всех! – рассказала юная Лиза Пшеницына (дочь министра финансов Челябинской области). - Я желаю, чтобы, когда к нам приходили фашисты, мы их всегда побеждали. И всегда был мир. И желаю всем ветеранам здоровья, долго-долго жить и чтобы они увидели еще ни один парад Победы, чтобы их берегли дети и внуки!»

Почётные места на трибунах заняли ветераны Великой Отечественной войны - те, кто семь с лишним десятилетий назад отстоял свободу и независимость нашей страны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники фашизма.

На трибуне участников парада приветствовал губернатор Борис Дубровский. «Этот праздник в сердце каждого из нас. Вместе со всей страной Южный Урал ковал Великую Победу. Мы гордимся ратными и трудовыми подвигами южноуральцев! – отметил глава региона. - Сегодня на этой праздничной площади стоят люди разных поколений. У нас общая ответственность – сохранить память о великом подвиге великого народа, который освободил мир от фашизма! Нас объединяет общая любовь к своей Родине, гордость за ее героическую историю, вера в ее великое будущее и общая цель – сделать Челябинскую область и нашу страну еще сильнее и лучше. Слава поколению победителей! Слава защитникам Отечества! С Днем Великой Победы!»

Открыли построение знамённые группы Челябинского филиала Военно-воздушной академии. Высокая честь нести государственный флаг Российской Федерации была доверена курсанту Петру Хороших, знамя Победы - сержанту Адам Акопяну. Командовал знаменной группой отличник учебы младший сержант Рональд Файзуллин.

Знамя Победы - это точная копия штурмового флага сто пятидесятой ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженное 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине. Знаменосцев сопровождала рота почётного караула Челябинского филиала Военно-воздушной академии.

За ротой почётного караула проследовали барабанщики Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой. На ее базе был создан первый юнармейский отряд Челябинской области.

За ними на площадь вышли барабанщики Кадетского корпуса имени Александра Невского школы №45 Челябинска. Ежегодно кадеты несут Вахту Памяти у Вечного огня.

За ними промаршировал реконструированный взвод с вымпелами воинских частей и соединений, формировавшихся в годы войны в Челябинской области, и взвод кинологов со служебными собаками. Во время войны собаки вытащили с поля боя около 700 тысяч раненых, нашли 4 миллиона мин и фугасов, участвовали в разминировании 300 крупных городов.

Далее по площади прошагал строй Российского союза ветеранов». У истоков этой общероссийской организации стоял четырежды Герой Советского Союза, маршал Победы Георгий Жуков.

Торжественным маршем прошли парадные расчёты Гвардейского авиационного соединения и второго Гвардейского Оршанского, Краснознамённого, ордена Суворова третьей степени авиационного полка. Начав свою историческую летопись в мае 1939 года, авиаполк с первых дней войны участвовал в воздушных боях. В его рядах воспитано 32 Героя Советского Союза.

В парадном строю прошагали колонны Челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил России «Военно-воздушная академия». На сегодняшний день нет такой части в Военно-воздушных Силах России, где бы не служили штурманы – челябинцы.

В построении приняли участие парадные расчёты учебной авиационной базы. Она была образована в 1944 году. В настоящее время база является единственной авиационной частью в России, занимающейся практическим обучением курсантов-штурманов.

На площадь вышел парадный расчет 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии. Ее боевой путь начался 20 августа 1941 года. За свою историю 90-я танковая дивизия сменила множество мест дислокации. Ее границы базирования расположены от Польши до Урала.

По традиции торжественным маршем прошли полицейские, сводные колонны ГУФСИН, МЧС области. К началу войны в 1941 году на фронт ушли более половины от числа личного состава милиции Челябинской области. Имена многих из них, так и не вернувшихся с полей сражений, сегодня высечены на гранитных плитах Мемориального комплекса «Солдатам правопорядка».

В колонне прошел и факультет военного обучения Южно-Уральского государственного университета. Военная подготовка в университете была организована с 1944 года. Сейчас он единственный в Челябинской области.

Механизированную часть парада открыл легендарный танк Т-34, который выпускался на Челябинском тракторном заводе. В годы на войны на ЧТЗ было изготовлено 18 тысяч боевых машин, благодаря чему Челябинск получил второе название – Танкоград. В мае 1945 года танк Т-34 под командованием челябинца Ивана Гончаренко поставил победную точку в Великой Отечественной войне, ворвавшись в Прагу.

Один из танков – «Челябинский колхозник» - был выпущен на деньги южноуральских сельчан. Он одним из первых прорвался через укрепления окружённых фашистских войск в Сталинграде и завершил освобождение города. В настоящее время этот танк установлен на Мамаевом кургане в мемориальном комплексе Волгограда.

В этом году образцы бронетанковой техники из музейной коллекции ЧТЗ получили имена своих создателей–конструкторов. На башне Т-34 имя Ивана Трашутина, главного конструктора по дизелям.

Продолжил парад танк ИС-3. Он был разработан в Челябинске в конструкторском бюро под руководством Николая Духова и выпускался на Челябинском Кировском заводе Наркомтанкопрома– нынешнем «ЧТЗ-Уралтрак». Первые ИС-3 завод отправил на испытания в феврале 1945 года. Седьмого сентября 1945 года танковый полк, на вооружении которого состояли эти боевые машины, принял участие в параде частей Красной армии в Берлине.

Далее проследовала самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 и реконструированное кавалерийское подразделение времён Великой Отечественной Войны, в составе которого всадники крупнейшего в Челябинске конноспортивного клуба «Буян». Кавалерийские корпуса принимали участие во всех значительных сражениях Великой Отечественной войны. Там, где не могли пройти танки и артиллерия, именно конница наносила удары по противнику. В защите Москвы принимали участие конники под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Льва Михайловича Доватора, в честь которого названа одна из центральных улиц Челябинска.

Вслед за ними на марш выехала автомобильная техника времен Великой Отечественной войны, представленная челябинскими клубами «АСА» и «Мотор-классик». Прохождение исторических машин открыли американские вездеходы «Виллис-МБ», хорошо знакомые по военным фильмам и кадрам кинохроники, и мотоциклы М-72. Именно такие мотоциклы, вооруженные пулеметами Дегтярева, входили в состав мотобатальонов Уральского добровольческого танкового корпуса. После эвакуации мотозавода из Москвы на Урал в 1942 году, мотоцикл ЭМ-семьдесят два выпускался в Ирбите.

По площади проехал и бронеавтомобиль БА-62. В России на сегодняшний день осталось всего несколько таких машин, включая наш челябинский экземпляр. Именно этот бронеавтомобиль воевал в годы Великой Отечественной войны в составе Челябинской танковой бригады.

За бронеавтомобилем проехал грузовик «ГАЗ-АА» («фронтовая подруга», которая воевала в блокадном Ленинграде и перевозила боеприпасы и продовольствие по Дороге жизни), ГАЗ-ММ, Додж с 45-миллиметровой пушкой, Форд ГПВ, пожарные автомобили, оборудованные на шасси полуторки и ГАЗ–АА и ГАЗ-51, БТР - 40 (первый советский серийный бронетранспортер) и легендарный «захар» (первый грузовик миасского автозавода Урал ЗИС-1944 года). Экземпляр этой машины хранится на автозаводе в Миассе, теперь такой раритет есть и в Челябинске.

Южноуральцы смогли увидеть легендарные армейские легковые вездеходы ГАЗ-67 и ГАЗ-69, послевоенный грузовик ГАЗ-51, ЗИЛ-164, ЗИС- 151 («Русский студебеккер», на его базе создавались послевоенные «катюши»), ЛуАЗ-ТПК (полноприводный плавающий автомобиль-транспортёр особо малой грузоподъемности), представительский автомобиль

ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-21, Москвич 400, представительский семиместный автомобиль ГАЗ – 12 ЗИМ 1958 года выпуска,

Исторические машины сменила современная боевая техника – бронетранспортеры, грузовики «Урал», способные работать в любых климатических условиях, КАМАЗы и пушки. Ярким синим цветом в колонне выделились поисково-эвакуационные машины, предназначенные для поиска и транспортировки спускаемых космических аппаратов.

По площади Революции проехали транспортно-заряжающая машина для зенитно-ракетного комплекса «Печора-2М» на базе автомобиля Урал (производитель - «АО Златоустовский машиностроительный завод») и бронеавтомобили Урал ВВ и Тайфун-У («УралАЗ»).

Завершила прохождение техника пограничников – мобильные комплексы контроля наземной обстановки «Зверобой» и «Окапи» и многоцелевые лёгкие, бронированные гусеничные тягачи МТЛБ Копейской технической школы ДОСААФ России.

После завершения торжественного шествия вся техника переместилась на Театральную площадь Челябинска, где к тому времени открылись полевые кухни и кухни народов мира.

После торжественного построение ветераны собрались вместе с губернатором в палатке, которую специально развернули на площади за памятником Ленина.

Ветераны вспоминали военные годы. «Девятого мая 1945 года я был командиром Катюши, - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке Григорий Ваганов. - По Рейхстагу ударить надо было, где засели немцы. Но я не стал стрелять, потому что у подножия Рейхстага уже стояли наши солдатики. В левой руке они держали красный флаг, в а правой – карандаш, мелок или уголек. И расписывались на Рейхстаге. Жуков сказал, что тот, кто распишется и флажок поставит, пойдет домой на месяц к маме. А это было дороже всякого ордена. Желаю, чтобы еще много-много раз мы встречали такой чудесный День Победы, как сегодня. Я побывал сегодня на Параде Победы в Челябинске и будто помолодел на 10 лет».

«Меня с мамой и сестренкой эвакуировались из Задонска. Тогда там страшно бомбили, но мы пробились. Мой папа, Поляков Кузьма Васильевич, был замкомандира партизанского отряда в Брянских лесах», - вспоминает генерал-майор в отставке Юрий Поляков.

Юрию Кузьмичу сейчас 87 лет. Он встретил День Победы в Курске. После войны был начальником управления комитета государственной безопасности по Челябинской области.

«Я желаю ветеранам, прежде всего, здоровья, остальное приложится. Будет здоровье, мы еще встретимся и споем! Молодым желаю быть боевыми и ничего не бояться», - поздравил челябинцев Юрий Кузьмич.

Тем временем, празднование Дня Победы в Челябинске продолжается. На разных площадках города стартовали праздничные мероприятия и концерты. Подробнее об афише праздника здесь.