Челябинская область получит 8 новых школьных автобусов

Челябинская область в 2018 году получит федеральные средства на закупку дополнительно 8 школьных автобусов.

Распоряжение «О дополнительных закупках автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов» подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ размещен на официальном сайте федерального кабмина.

Из резервного фонда правительства России выделены 5 миллиардов рублей. Планируется закупить не менее 1200 школьных автобусов для различных регионов страны.

Челябинская область получит восемь автобусов, из них три автобуса вместимостью 10-12 человек, два автобуса – вместимостью 13-20 человек, два автобуса предназначены для перевозки 21-24 школьников и на одном автобусе можно будет перевозить более 31 ученика.

Все новые автобусы соответствуют требованиям безопасности, предъявляемым к данным транспортным средствам (оснащены системами ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности) и предназначены для работы в зимний период.

На сегодняшний день более 15 тысяч учеников Челябинской области добираются до места учебы на школьных автобусах. Перевозку детей осуществляет порядка 520 автобусов. Для каждого школьника обеспечивают возможность безопасного и комфортного передвижения от дома до учебного заведения.

По поручению губернатора Бориса Дубровского в регионе на особом контроле находится организация подвоза детей. Ежедневный маршрут школьных автобусов согласовывается на весь год. Автотранспорт, осуществляющий подвоз детей, проходит ежедневный технический осмотр, а водители – медицинское освидетельствование.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, в 2018 году для обновления школьного автопарка выделено из областного бюджета 100 миллионов рублей. Замене подлежат автобусы, срок эксплуатации которых заканчивается (составляет 10 лет и более) или транспортное средство не соответствует правилам безопасности. На выделенные из региональной казны ресурсы закуплено 60 школьных автобусов.

Напомним, Борис Дубровский и Александр Кузнецов в свое время лично оценили качество нового школьного автобуса, прокатившись на нем вместе со школьниками Еманжелинска.

Ребята сумели поднять настроение главе региона и удивить его.