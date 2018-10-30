Парк скорых в Челябинской области пополнится 14 новыми автомобилями
Челябинская область пополнит парк скорой медицинской помощи 14 новыми автомобилями. Они будут закуплены за счет федерального бюджета.
Распоряжение «О дополнительных закупках автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов» подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ размещен на официальном сайте федерального кабмина.
Согласно документа, в Челябинскую область поступят 3 автомобиля капотной компоновки, 7 автомобилей полукапотной компоновки и 4 – вагонной компоновки. Все автомобили полноприводные, зимнего исполнения.
В 2018 году в Челябинскую область уже поступали 9 автомобилей скорой медицинской помощи класса В, которые были приобретены за счет средств федерального бюджета.
Из областной казны в 2018 году было выделено 4 миллиона рублей. На эти цели закуплено 2 санитарные машины и один автомобиль скорой. Они пополнили автопарк в Чесменском районе. Все автомобили соответствуют новому ГОСТу, который предъявляет более строгие требования к безопасности и комфорту.
«Важно, чтобы кареты «скорой» оперативно приступили к работе, особенно в тех муниципалитетах, где в них остро нуждаются, - подчеркнул Борис Дубровский. - Это необходимо для развития образования и повышения качества медицинского обслуживания в крупных городах и на селе».
Челябинская область ежегодно проводит обновление парка машин скорой медицинской помощи. В 2017 году региональный парк «скорых» пополнился 71 автомобилем, из них 50 машин приобретено за счет средств областного бюджета и 21 автомобиль - на федеральные деньги. По решению губернатора Бориса Дубровского на приобретение карет скорой из региональной казны было выделено более 114,5 миллиона рублей. Для городов были закуплены автомобили класса В на базе ГАЗ, для сел – машины класса В на базе УАЗ с полным приводом.
В 2016 году за счет средств федерального и регионального бюджетов закуплено 34 автомобиля. В 2015 и 2014 годах на закупку скорых выделись только средства областного бюджета. Было приобретено 63 автомобиля и машин соответственно.
В настоящее время медицинские организации Челябинской области обслуживают порядка 537 медицинских автомобилей, из них 475 – это автомобили «Скорой помощи».
Напомним, Борис Дубровский поставил задачу в ближайшей перспективе обеспечить реализацию санитарной авиации в регионе. Область намерена в 2019 году стать участником федерального проекта по развитию санитарной авиации.
Для Челябинской области характерны неравномерная плотность населения, значительные расстояния между населенными пунктами, обилие гор, лесов и водоемов. Поэтому организация авиамедицинской эвакуации на территории региона может существенно повысить доступность медицинской помощи, в том числе экстренной и высокотехнологичной, в первую очередь для жителей отдаленных районов.
Вертолеты санавиации по оснащению не уступают автомобилям скорой помощи класса С и оборудованы реанимационным модулем, что позволяет транспортировать и одновременно оказывать помощь больным и пострадавшим в самых тяжелых состояниях.