«Партия власти» отмечает день рождения Единым днем приема граждан

«Единая Россия» в свой 17-й день рождения, который отмечается 1 декабря, проводит встречи с гражданами на площадках общественных приемных председателя партии, глав правительства РФ Дмитрия Медведева.

С утра свои двери для граждан распахнули все местные и региональные приемные по всей стране. В Челябинской области приемы граждан проводятся в региональной общественной приемной и 49 местных общественных приемных Партии. Также открыты более 300 дополнительных площадок по всей области для встреч с гражданами, в том числе, в отдаленных территориях.

Традиционно Дмитрий Медведев провел личный прием граждан 30 ноября. Люди обращались к нему с наиболее резонансными вопросами и проблемами, среди которых вопросы в сфере ЖКХ, социальных выплат, пособий, медицины, образования, жилья и прочие.

«Люди приходят с разными темами и проблемами, по которым нужно достаточно быстро искать квалифицированный и, самое главное, наиболее эффективный ответ», - сообщил накануне Дмитрий Медведев. По его словам, в результате общения вырабатываются новые законодательные инициативы. «Очень часто такие конкретные темы, с которыми приходят люди, создают повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить закон, изменить правила. В этом случае конкретное обращение становится важным для большого количества людей», - уточнил премьер.

Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш провел личный прием граждан 30 ноября. По традиции он прошел в региональной приемной председателя партии Дмитрия Медведева

«В этом году, на мой взгляд, прием прошел результативно. Были обращения как личного характера, так и вопросы, которые волнуют земляков-заявителей, - рассказал Владимир Мякуш. - По каким-то обращениям уже готовы решения, другие требуют более детальной проработки. Но то, что каждый человек, который сегодня пришел на прием, получит необходимую поддержку, говорю со стопроцентной вероятностью».

За десять лет в общественные приемные партии обратились 7,7 миллиона человек, в прошлом году – более 2,3 миллиона. В Челябинской области в этом году уже проведено более тысячи приемов, в которых приняли участие более 3 тысяч человек. За 4 дня в общественные приемные председателя партии обратилось порядка 215 тысяч граждан. Ни один вопрос мы не оставим без внимания», - подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.