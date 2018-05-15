«Пчелка Майя» возвращается на широкие экраны

В «Синемапарке» в Челябинске 17мая покажут анимационный блокбастер «Пчёлка Майя и Кубок Мёда».

«Приключения пчёлки Майи» — детская книга немецкого писателя Вальдемара Бонзельса, опубликованная в 1912 году, впервые была экранизирована в 1975 году в виде анимационного сериала японской компанией Nippon Animation. В 1982 году вышла вторая часть сериала — «Новые приключения пчёлки Майи». Спустя 30 лет, в 2012 году, вышел мультсериал с аналогичным названием, выполненный в технике 3D-анимации. Первый полнометражный мультфильм о приключениях Майи и компании вышел в российский прокат в 2014 году. Весёлые луговые букашки вернутся на широкие экраны 17 мая 2018 года, чтобы принять участие в непростой борьбе за Кубок Мёда.

Неутомимая Пчёлка Майя очень хочет принять участие в состязаниях, и тут выясняется, что улей может поучаствовать в Играх только собственным мёдом: половина всего летнего урожая родного улья пойдет на то, чтобы прокормить атлетов из других сборных. Майя отправляется в пчелиную столицу Пчёлкоград, чтобы предстать перед Королевой и с её высочайшего дозволения получить право на участие в Играх. Королева допустила Майю и её команду до соревнований. Правда, теперь на кону не только честь улья, но ещё и весь годовой запас мёда. Смогут ли Майя и её верные, но неспортивные друзья одержать победу?

Билеты на сайтах кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино».