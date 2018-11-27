Педагоги Снежинска получили гранты российского ядерного центра

Педагогам Снежинска (Челябинская область) вручили гранты российского ядерного центра. Признание и поддержку РФЯЦ−ВНИИТФ получили 68 человек: 58 педагогов школ, работников дошкольного и дополнительного образования и десять преподавателей СФТИ НИЯУ МИФИ.

Конкурсный отбор проводится ежегодно с 2011 года. В этом году появились две новые номинации. Победители «Педагогического мастерства» - лучшие учителя и преподаватели вузов - получают индивидуальные гранты. В номинации «Образовательный проект» гранты присуждают группам педагогических работников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РФЯЦ-ВНИИТФ, в номинации «Педагогическое мастерство» 20 грантов были вручены наставникам естественно-научного цикла и технических дисциплин; 19 грантов - педагогам гуманитарных дисциплин, преподавателям начальной школы, музыки, дополнительного образования. В номинации «Образовательный проект» 29 грантов получили творческие группы за реализацию проектов математической, научно-технической, естественно-научной и профориентационной направленности.

Грант на поощрение проекта, имеющего социальную значимость для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получили два педагога школы 128-й школы.

Гранты РФЯЦ−ВНИИТФ учреждены для стимулирования и поощрения учителей, поддержки и развития качественного образования. Они вручаются учителям и преподавателям, достигшим выдающихся результатов в педагогической, научно-методической и творческой деятельности.