Пенсионеров Челябинской области обучат работе со смартфонами

Жителей старшего поколения в Челябинске научать работать со смартфонами.

«Челябинск подготовил специальную программу обучения пожилых людей работе со смартфонами. Уроки для своих ровесников проводят “серебряные волонтеры”», - рассказал сенатор Олег Цепкин на заседании общественного совета партийного проекта «Единой России» Старшее поколение». Челябинский проект планируется распространить по всем муниципальным образованиям области.

«Тема обучения старшего поколения компьютерной, финансовой и правовой грамотности сейчас крайне актуальная. Причем возрастная категория учеников от 55 до 85 лет», - отметил Олег Цепкин.

В целях содействия повышению уровня финансовой грамотности населения также разрабатывается специальная программа на 2019 -2020 годы при поддержке Министерства финансов РФ, Банка России и Министерства просвещения РФ. Челябинская область выступила одним из инициаторов создания данной программы и внесла свои предложения по ее реализации на федеральной площадке

«Программа краткосрочная, поскольку мы понимаем, что ситуация в мире быстро меняется, и работу придется корректировать с учетом новых веяний времени», - уточнил сенатор.

Также одним из вопросов заседания стало обсуждение итогов третьего Форума социальных инноваций регионов, который состоялся в июне в Москве. На выставке социальных проектов Челябинская область представила шесть презентационных роликов. По итогам Форума будут внесены предложения по внедрению новых направлений работы со старшим поколением и привлечению бюджетных средств в регионы.

«Мы планируем обратиться к главе региона Алексею Текслеру с предложением выделить в 2020 году дополнительные средства на поддержку малообеспеченных граждан, - подчеркнул Олег Цепкин. -Помимо массового увеличения бюджета на эти цели, планируется рост суммы адресной помощи».