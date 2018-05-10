Пенсионный возраст скоро повысят

Новое правительство Российской Федерации, которое будет сформировано в ближайшее время, в ближайшее время подготовит предложения по повышению пенсионного возраста и внесет их в Государственную думу.

«Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста», - заявил Дмитрий Медведев на заседании в Госдуме, на котором обсуждалась его кандидатура на спот главы кабмина.

Медведев напомнил, что что существующие рамки выхода на пенсию (женщины – 55 лет, мужчины – в 60 лет) принимались еще в 30-е годы прошлого века. Тогда средняя продолжительность была около 40 лет. Сейчас она выросла почти в два раза и ставится задача увеличить ее до 80 лет.

Поэтому решение о повышении пенсии будет принято. «Но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде», - подчеркнул Медведев.

При этом необходимо учитывать, что демографические изменения оказывают серьезное влияние на пенсионную систему и резкое изменение может ее разбалансировать.

Коме того, президентом поставлена задача, чтобы индексация пенсий происходила упреждающими темпами

По данным Челябинскстата, в Челябинской области в 2017 году численность населения сократилась с 3,502 миллиона до 3,493 миллиона человек. При этом числе жителей старше трудоспособного возраста выросло. В регионе проживает 1 миллион 58,4 тысячи пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января 2018 года был равен 13 тысяч 196,2 рубля, что составляло 40% от средней зарплаты и 178% от прожиточного минимума.

В 2015 году в области работало 443,6 тысячи пенсионеров. В 2016 году их численность резко сократилась до 237,7 тысячи человек. Это было обусловлено вступлением в силу федерального закона, предусматривающего неиндексацию пенсий работающим пенсионерам. По данным экспертов, часть пенсионеров просто «ушла в тень» - они продолжают работать, но зарплату получают в концертах.

По данным статистики, мужчины Челябинской области после достижения пенсионного возраста живут в среднем 15 лет (средняя продолжительность жизни – 64,5 года), женщины – 25 лет (средняя продолжительность жизни – 76,34 года).