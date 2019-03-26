Переселение пострадавших магнитогорцев вызывает больше вопросов, чем ответов

Завтра, 27 марта, управление соцзащиты Магнитогорска (Челябинская область) начнет принимать заявления от жителей пострадавшего от взрыва газа дома, которые не планируют остаться в своих уцелевших квартирах и хотят получить денежные средства для покупки нового жилья. Но пока жители не могут получить от властей ответы на все волнующие их вопросы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области Евгений Редин на встрече с жителями пострадавшего дома, которую проводил врио губернатора Алексей Текслер сегодня, 26 марта.

Врио губернатора просят обратить внимание на жильцов седьмого подъезда, который практически полностью обрушился. Люди лишились не только крова, но и всего имущества, вещей. Жители восьмого подъезда, также признанного непригодным для проживания, пострадали чуть меньше. Но и тем, и другим размер компенсации на покупку жилья определяется по одной схеме. Некоторые считают, что это несправедливо. Алексей Текслер их поддержал и пообещал разобраться в этом вопросе.

Жители также пожаловались, что в Магнитогорске после информации о переселении выросли цены на жилье и они опасаются, что не смогут купить подходящую квартиру.

Кроме того, люди переживают, что на выделенные им компенсации они смогут только приобрести квартиры. А где взять средства на покупку мебели и других необходимых вещей? Пока ответа на эти вопросы у людей нет.

Жителям для приобретения жилья выдают уведомления, в которых указана предназначенная для них сумма. Размер единовременной выплаты для приобретения жилья рассчитывается исходя из расчета 31 тысяча 725 рублей за один квадратный метр общей площади квартиры, утраченной в результате обрушения.

Уведомление является гарантийным подтверждением оплаты сделки – бюджетные деньги продавцу недвижимости перечисляются на банковский счет. То есть на руки живые деньги никто не получает. А это значит, что люди не могут купить себе жилье меньшей площади, чтобы оставшиеся деньги потратить на мебель.

Жителей также волновала и судьба пожертвований, собранных для пострадавших. По их словам, они не получили из этого фонда ни копейки. Как пояснил первый вице-губернатор Евгений Редин, по состоянию на 26 марта 2019 года сумма пожертвований составила чуть более 61 миллиона рублей. Из них порядка 10 миллионов рублей было направлено на аренду жилья для жителей временно отселенных подъездов - №№5, 6, 9, и 10.

Кроме того, на возмещение госпошлины в ЗАГС за выдачу повторных свидетельств и справок пострадавшим было израсходовано 22,4 тысячи рублей. Порядка 975 миллионов ушло на матпомощь родственникам на погребение погибших. Осталось чуть более 51 миллиона рублей. Жители седьмого подъезда возмутились, что деньги собирали для них, потому что они все потеряли, а тратят на других. «Они нам достанутся или нет?», - спрашивали они у врио губернатора.

Напомним, на первом этапе расселяют жителей, проживавших в седьмом и восьмом подъездах. На эти цели из резервного фонда правительства РФ уже выделено 147 миллионов рублей. Единовременные выплаты предназначены для 101 семьи (238 человек) - 50 семей из подъезда № 8 и 51 семья из седьмого подъезда.

Пострадавшие получают единовременные выплаты для приобретения жилья из расчета 31 тысяча 725 рублей за один квадратный метр общей площади утраченной квартиры. Демонтаж этих подъездов уже идет. На сегодняшний день для 70 семей этих подъездов уже решен вопрос с новым жильем. По 22 семьям вопрос находится в стадии обсуждения.

Дальше в приоритете будут семьи, которые временно отселены из дома – это жители 5, 6, 9 и 10 подъездов. Глава города Сергей Бердников на встрече пообещал, что срок аренды жилья для них будет продлен еще на три месяца. И лишь затем будет решаться вопрос по расселению жителей оставшихся подъездов. Если дом будет признан безопасным, переселение будет добровольным. В противном случае – всех принудительно переселят в новое жилье.

Как пояснила министр социальных отношений области Татьяна Никитина, на сегодня 178 семей из пострадавшего дома приняли решение о переезде в другое жилье.

«В максимально короткие сроки будем уточнять этот список, корректировать его при наличии новых желающих. У людей ещё есть время подумать», - отметила глава минсоца.