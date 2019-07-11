Персоны меняются, статус сохраняется

Аналитическая группа лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС, проведя в Челябинске инициативный экспертный опрос, составила рейтинг влияния региональной элиты в первой половине текущего года.

Он вышел в условиях новой для Челябинской области политической реальности, так как в марте этого года произошло знаковое событие – смена высшего должностного лица региона. На должность временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области был назначен первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер. Это решение президента России, вне всяких сомнений, изменило конфигурацию и расстановку политических сил, что повлекло, в свою очередь, изменения и в других сферах жизни региона. Властвующая региональная элита встала перед сложной системой развилок и выбора линий поведения.

Дадим слово социологам.

Не изменяя традициям, сложившимся в течение более чем двадцати лет, обозначим первую десятку представителей региональной элиты в рейтинге влияния по итогам первой половины 2019 года, сравнив перемещения в нём персон с итогами 2018 года, а также с данными сезонного летнего замера, проведённого год назад. В составе клуба десяти наиболее влиятельных три персоны – новые имена, вообще впервые представленные в рейтинге.

Рейтинг влияния региональной элиты по первой половины 2019 года возглавляет Временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области – исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области Алексей Текслер. Балл его влияния – 8,28, что является достаточно высоким результатом для замера уровня влияния по итогам неполных четырёх месяцев его деятельности. Обозначая лидера рейтинга влияния, отметим, что на протяжении всего периода проведения нашего исследования первое место в этом рейтинге влияния всегда оставалось за руководителем исполнительной власти региона.

Второе место в рейтинге влияния, как и год назад, у председателя Совета директоров, совладельца ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», президента Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктора Рашникова. Виктор Филиппович, по консолидированной оценке имеет балл влияния 8,22 и, находясь в рейтинг-листе достаточно давно, практически каждый раз занимает вторую строчку в рейтинге влияния. В группе персон с очень сильным влиянием, таким образом, только 2 представителя региональной элиты (8-10 баллов).

На третьей строчке в клубе десяти наиболее влиятельных персон – новое лицо не только для нашего рейтинга, но и для Челябинской области. Сергей Сизов был назначен руководителем управления ФСБ по Челябинской области лишь 5 июня текущего года, а уже находится в тройке лидеров регионального влияния, с баллом 7,47. Налицо – подтверждение общероссийской тенденции, связанной с растущим влиянием силовиков как в региональном, так и федеральном управлении государственными институтами. Отметим, что Сергей Николаевич открывает группу представителей региональной элиты с сильным влиянием (7,99-6,00 баллов), в которую вошло 11 персон.

Четвёртое место в рейтинге влияния, как и полгода назад, у бизнесмена, совладельца «Урало-Сибирской металлургической компании» Александра Аристова. Год назад Александр Михайлович находился в тройке лидеров, однако, его перемещения в рейтинге влияния, как правило, в пределах одной-двух позиций не свидетельствуют о снижении ресурсов влияния.

Серьёзный рост в рейтинге влияния продемонстрировала руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова, переместившись за полгода с одиннадцатого на пятое место в региональном рейтинге. Подрос и балл влияния Анны Алексеевны – с 6,60 до 6,88.

А вот на шестом месте всё без изменений. С баллом влияния 6,50 эту строчку занял председатель Совета директоров и основной владелец акций РМК Игорь Алтушкин.

Стабильность олицетворяет собой и седьмая позиция в рейтинге влияния представителей региональной элиты, на которой – начальник главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, балл влияния которого 6,28.

Восьмую и девятую строчку «делят» два представителя региональной элиты, относящиеся к совершенно разным элитным группам. Одинаковый балл влияния (6,24) имеют депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» по Челябинской области Валерий Гартунг и прокурор Челябинской области, государственный советник юстиции 3 класса Виталий Лопин. Рост влияния Валерия Гартунга, переместившегося в рейтинге с декабря 2018 года на 7 позиций вверх, обусловлен не только его активной профессиональной депутатской деятельностью, но и новостью о включении в «сенаторскую тройку» кандидата в губернаторы Алексея Текслера.

Десятое и одиннадцатое место влияния тоже «поделено» между двумя известными акторами региональной элиты, один из которых – новое для региона лицо, а второй, напротив, так называемый «политический долгожитель». Виктор Мамин был назначен на должность первого заместителя Губернатора в конце апреля, а вот Владимир Мякуш возглавляет представительный орган Челябинской области с 2005 года. Секрет политического долгожительства и неизменного присутствия Владимира Мякуша в первой десятке рейтинга влияния в его умении выстраивать конструктивные отношения при самых разных социально-политических ситуациях в регионе.

Не изменяя исследовательским традициям, выделим в составе региональной элиты сегменты по социально-профессиональной деятельности и перечислим в каждом из них самых влиятельных в своей сфере. Группу чиновников – государственных служащих исполнительной ветви власти возглавляет врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер (1 место в рейтинге). В когорте депутатов Государственной Думы РФ лидером стал Валерий Гартунг (8/9 место). Он же стал лидером и в сегменте «Партийная элита».

В группе депутатов Законодательного Собрания Челябинской области лидерство Владимир Мякуша – константа на протяжении нескольких лет (10/11 место). В разделе «Бизнес-элита» эксперты, опять же, уже традиционно, отметили наибольшее влияние председателя Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова (2 место), а в среде судебной ветви власти, правоохранительных и силовых структур «самым влиятельным» стал руководитель УФСБ Российской Федерации по Челябинской области, генерал-майор Сергей Сизов (3 место).

В когорте депутатов Челябинской городской Думы наиболее влиятельным был назван её председатель Станислав Мошаров (48 место), а в группе муниципальных служащих лидирует назначенная 24 июня на должность врио главы Челябинска Наталья Котова (15 строчка рейтинга). Рейтинг влияния среди номинантов культурно-образовательной элиты вновь возглавляет ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков (34 позиция), а среди представителей религиозных конфессий лидером эксперты назвали архиерея Челябинской епархии, митрополита Челябинского и Миасского Григория (70/72 место), который, к слову, представлен в нашем рейтинге впервые.

Кроме выделения в составе региональной элиты указанных сегментов, мы имеем возможность отследить наиболее выдающиеся примеры положительной динамики влияния того или иного представителя региональной элиты. Итак, чётко выраженная положительная динамика роста влияния за прошедший год отмечается у целого ряда персон, находящихся в рейтинговом листе. Наиболее существенно повысили свои позиции: депутат Государственной Думы РФ Валерий Гартунг (+22 позиции), прокурор Челябинской области Виталий Лопин (+26 позиций), президент ГК «Бовид», директор ХК «Трактор» Борис Видгоф (+20 позиций), врио главы Челябинска Наталья Котова (+24 позиции), председатель контрольно-счётной палаты Челябинской области Алексей Лошкин (+26 позиций), руководитель УФНС по Челябинской области Михаил Бирюк (+26 позиций) и некоторые другие представители региональной элиты.

Помимо изучения степени влияния персон, входящих в состав региональной элиты, мы ставили задачу оценить и уровень их известности. И здесь картина несколько иная, в том числе и потому, что эксперты оценивают известность персон среди населения. Топ-5 рейтинга известности составили следующие персоны: Михаил Юревич, экс-депутат Государственной Думы РФ (1 место, балл известности 8,61), Виктор Рашников, председатель Совета директоров, совладелец ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (2 место, балл известности 8,22), Валерий Гартунг, депутат Государственной Думы РФ, председатель Совета РО ПП "Справедливая Россия" по Челябинской области (3 место, балл известности 8,06), Алексей Текслер, временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области – исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области (4 место, балл известности 8,00), Александр Аристов, бизнесмен, член совета директоров ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», совладелец ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (5 место, балл известности 7,83). Отметим, что в десятке рейтинга известности также представлены: Владимир Мякуш, Владимир Бурматов, Анна Козлова, Ирина Гехт, Борис Видгоф.

Результаты экспертного опроса позволяют зафиксировать две относительно устойчивые тенденции – стабильность позиций силовиков в рейтинге влияния, а также не изменяющуюся долгое время тенденцию сокращения до двух персон группы представителей региональной элиты, находящихся в сегменте с очень сильным влиянием (с оценкой от восьми до десяти баллов).

Завершая обзор итогов исследования, его авторы отмечают, что на этот раз в исследовании приняли участие 52 эксперта, а в рейтинг-лист было включено 136 персон-представителей региональной элиты, 13 из которых – новые имена.. Впереди нас ждут два достаточно насыщенных событиями месяца – наиболее активная фаза избирательной кампании и выборы в сентябре, результат которых станет драйвером новой расстановки политических сил и динамичного изменения ситуации во многих сферах жизни региона.

В следующий раз рейтинги известности и степени влияния представителей региональной элиты социологи РАНХиГС замерят и презентуют в декабре 2019 года и, вполне вероятно, что эти полгода таят массу сюрпризов и предпосылок к совершенно иному расположению персон в рейтингах.