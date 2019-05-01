Первомайскую колонну в Челябинске возглавил Алексей Текслер
Сегодня, 1 мая, первомайская демонстрация профсоюзов собрала в Челябинске под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!» более 20 тысяч южноуральцев.
Под знамена профсоюзов встали делегации трудовых коллективов, общественных движений, студенты.
К участникам праздника Весны и труда обратился временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер:
«Будем вместе противостоять безработице, нарушению трудовых прав граждан и долгам по зарплате. Будем вместе работать над этим. Я надеюсь на вашу поддержку», - заявил Алексей Текслер.
С трибуны на площади Революции участников шествия приветствовали врио губернатора Алексей Текслер, председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш, сенатор Ирина Гехт, депутат Госдумы Андрей Барышев, глава областных профсоюзов Николай Буяков, глава Челябинска Владимир Елистратов, руководители общественных организаций.
Своим путем вышли на праздник коммунисты и представители «Справедливой России». Внушительную колонну справедливороссов вывел на площадь Революции депутат Госдумы Валерий Гартунг. Коммунисты на Кировке угощались солдатской кашей, общались, смотрели концерт.