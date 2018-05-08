Первые лица области поздравили южноуральцев с Днем Победы

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш поздравили южноуральцев с 73-летием со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Этот священный праздник объединяет поколения, наполняет сердца гордостью за свое Отечество и всегда будет воплощением безграничного мужества, самоотверженности и единства нашего народа», - отметил в поздравлении глава региона. Он напомнил, что южноуральцы своим самоотверженным ратным и трудовым подвигом приблизили этот великий день, отстояли право жить в свободной стране, растить и воспитывать детей под мирным небом. «Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена Победа, и передавать эту память по наследству», - подчеркнул Борис Дубровский.

Спикер Владимир Мякуш отметил, что День Победы объединяет россиян, делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. «В День Победы мы пройдем по улицам наших городов в колоннах «Бессмертного полка». Возложим цветы к Вечному огню. Вспомним всех, кто остался на полях сражений, кто погиб в госпиталях от ран, - напомнил глава регионального парламента. - Мы гордимся нашими ветеранами-фронтовиками. Эти сильные духом люди - пример стойкости и героизма».

Владимир Мякуш выразил особую благодарность труженикам тыла: «Мы преклоняемся перед мужеством всех, кто пережил лихолетье войны, кто сумел преодолеть тяжелые послевоенные годы».

Борис Дубровский пожелал ветеранам и труженикам тыла крепкого уральского здоровья, счастья и благополучия, Владимир Мякуш - больше светлых и радостных дней, счастливых улыбок внуков и правнуков.

Магнитогорцев с Днём Победы - символом торжества русского оружия, народной сплочённости и мужества – поздравил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников: «Этот священный для каждого из нас праздник вобрал в себя гордость и скорбь страны, ценой невероятных усилий и жертв одолевшей коварного и жестокого врага. В этот день вот уже 73 года подряд мы отдаём дань глубочайшего уважения тем, кто одержал победу в самой кровопролитной войне ХХ века. За беспримерный ратный и трудовой подвиг в Великой Отечественной войне - низкий поклон нашим ветеранам, воевавшим на полях сражений и ковавшим Победу в тылу!».

Виктор Рашников отметил, что магнитогорцы свято чтят память о нашем национальном триумфе. «Магнитогорцы - носители лучших трудовых и боевых традиций - всегда будут достойны славы отцов и дедов», - выразил уверенность председатель совета директоров ММК.

Виктор Рашников пожелал всем магнитогорцам мирного всем неба над головой, счастья, здоровья, благополучия и новых свершений во благо России.

Депутаты Магнитогорского городского Собрания поздравляют всех жителей и гостей города с великим праздником: «Пусть над нашей страной всегда будет чистое небо, возможность жить и честно трудиться, растить своих детей в мире и согласии! Низкий поклон павшим защитникам Отечества, безмерная благодарность ветеранам за победу».

В этом году в Магнитогорске будет организовано более ста мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Восьмого мая на площади Народных гуляний стартует акция «Свечи памяти. Свечи Победы». Девятого мая состоится торжественное шествие, митинг у Вечного огня, шествие проследует к братским могилам воинов, умерших от ран в годы войны, к захоронению генерального директора Магнитогорского металлургического комбината в 1940-1951 годы Г.И. Носова, к стеле воинов-интернационалистов на левобережном кладбище. Магнитогорская епархия представит «Бал Победы». Вечером пройдет большой концерт «Симфония Великой Победы», реализован традиционный проект «Стена памяти» и в завершении празднования в 22 часа 50 минут небо озарит красочный фейерверк.

По всем области родственники погибших защитников Отечества примут участие в международной акции «Бессмертный полк».