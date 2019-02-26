Первые медиасборы в Челябинске: Каждый из дней был насыщенным и по-своему уникальным

Сегодня, 26 февраля завершил свою работу первый медиасбор школьников и педагогов Челябинска «МЕДИАдети.Весна», проходивший в рамках информационно-образовательного проекта «PROнас». За три неполных дня участникам удалось сделать очень многое – плодотворно потрудиться, узнать массу нового, подружиться с единомышленниками и зарядиться идеями на будущее.

«На первые медиасборы собрались очень деятельные ребята, которые уже активно включились в проект «PROнас» и транслируют в этот мир позитив», - рассказала один из организаторов, главный редактор канала «PROнас» (школьного медиахолдинга) Елена Бльох. - Медиасборы были насыщенными и полезными. Сто юных корреспондентов работали на тему «Здоровьесбережение». Мы затронули разные вопросы охраны здоровья, уверена, эта информация поможет им в будущем. Для ребят была организована серия мастер-классов от профессиональных журналистов, операторов и блогеров, специалистов Роскомнадзора и психологов из «Компаса». Участники узнали, какие новости нужно выбирать, как их правильно преподнести, как отличить фейковые информации».

Второй день сборов, как и последующий, начался с танцевальной зарядки и вкусного завтрака, после которого все участники отправились на фотоквест и мастер-классы «PROсекреты» от профессионалов. «Было два мастер-класса по видео для интернет-пространства и по основам SMM-продвижения», -рассказывает одна из участниц Ульяна Каменецкая. После обеда ребята включили на полную мощность свою креативность и находчивость, чтобы презентовать подготовленные на сборах проекты.

Юные медийщики также приняли участие в интерактивном занятии с представителями Управления Роскомнадзора по Челябинской области и в серии творческих мастер-классов «Я расскажу Вам о…», где спикерами выступили сами юнкоры, и в мастер-классе от специалиста по связям с общественностью из учреждения сферы профилактики.

А вечером юные журналисты организовали и провели свое первое ток-шоу. Поскольку темой сбора является здоровьесбережение, на ток-шоу ребята обсудили «Модно ли быть фитоняшкой?». Главным героем передачи стал президент ЧРФСОО «Федерация «УРАЛСТРОНГ – силачи Руси» Дмитрий Кононец.

Юные операторы впервые вели съемки в прямом эфире.

Мнения зрителей разделились: одни считали, что фитоняшки – это те, кто ведет и пропагандирует здоровый образ жизни, другие называют так девочек, которые выкладывают свои красивые фото из спортзала.

Ярким положительным примером фитоняшки стала одиннадцатиклассница Валерия Шумовская, которая многие годы занимается активным спортом, успешно совмещая его с учебой. Девушка поделилась с ребятами своим опытом, дала рекомендации по питанию и образу жизни.

Также экспертами шоу стали директор МАУДО «Центр «Креатив» Дмитрий Попов, ведущий психолог МБУ «ЦПС «Компас» Сусанна Егиазарян, заведующий городским центром медицинской профилактики Дмитрий Прокопьев. Специалисты высказали свое мнение по здоровому образу жизни, дали рекомендации по режиму дня, поддержке здоровья, правильному питанию.

В финале шоу Дмитрий Канонец провел мастер-класс, как сломать большой металлический болт. Он уже побил свой рекорд – 21 болт минуту. Никому из ребят пока повторить этот опыт не удалось.

«Вот и заканчивается наш первый сбор 2019 МЕДИАдети.Весна». Предыдущие два дня были насыщенными и интересными. Каждый из них - по-своему уникален, - поделилась на утро третьего, завершающего, дня сборов одна из участниц Анжелика Толстикова. - Мы никогда не забудем эти насыщенные дни...».

Организатором медиасборов (а они для ребят были бесплатными) выступил комитет по делам образования города Челябинска. «Мы ждем от этих сборов отсроченный результат. Важно, чтобы педагоги заметили изменения в ребятах. Это уникальный опыт не только с точки зрения получения ребятами журналистского опыта и профессиональных навыков, но и содержательного развития детей как личностей», - подчеркнула начальник отдела обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного образования Комитета Ирина Качуро.

По ее словам, такие проекты не преследуют цели выбрать для ребят профессию журналиста в будущем. Такие сборы помогут им свободно ощущать себя в медиапространстве. «Важно, чтобы ребенок на фоне получения специальных навыков гармонично развивался творчески, физически, интеллектуально, психологически», - считает Ирина Качуро.

А возможностей для пополнения своей копилки знаний, интеллектуального развития и расширения кругозора у ребят на первых медиасборах было предостаточно. Об этом участники активно рассказывали на своих страницах в социальных сетях и выкладывали фоторепортажи.

Ирина Качуро выразила надежду на то, что уже нынешним летом юные медийщики школ города смогут встретиться на более продолжительных сборах. По ее словам, медиасборы в Челябинске будут проходить ежегодно.

Елена Бльох рассказала, что на будущие сборы будут приглашены самые активные журналисты из редакций школ и учреждений дополнительного образования города, которые активно участвуют в проекте «Пронас». «Ребенок может принимать участие в проекте и вне медиацентра, если такого нет в школе. Например, написать интересную статью, отнести ее завучу по воспитательной работе в школе. Он уже свяжется с нами и передаст информацию на канал «Пронас»», - пояснила условия участия в будущих сборах Елена Бльох.

Фото медиацентра ученического совета школы №28 «Триумф», Анжелики Толстиковой и Олеси Денисовой.