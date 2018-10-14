Первый снег осложнил дорожную обстановку в горных районах и на мостах в Челябинской области

Временный снежный покров и наледь на дорогах в Челябинской области осложнили движение автомобильного транспорта, особенно в горных районах.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в минувшие сутки в большинстве районов прошли небольшие, местами умеренные осадки (до 4 миллиметров). В горных и восточных районах установился временный снежный покров высотой 0,5-5 сантиметров, ночью в горах на отдельных участках дорог отмечалась гололедица.

Как отмечают автомобилисты в соцсетях, вечером в субботу, 13 октября, на трассе М-5 в районе Сима образовалась пробка. «Идет снег. Грязно и скользко», - пишут очевидцы.

«От Юрюзанской телевышки до свертки на Бакал наледь сильная, на шипах немного кидает», - отмечает Александр.

«На летней на Уреньгу не советую. Движение плотное, заметает, посыпалка работает», - пишет Михаил.

В Челябинске водители отмечают, что с утра было скользко на всех мостах в областном центре. «Утром рано ехал и мост был единственным местом, где дорога блестела от гололёда, но особо упертые даже не пробовали притормозить», - рассказывает Александр.

Как сообщили в УпрДор «Южный Урал», на территории горной части Челябинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег и заморозки) усилена работа дорожных бригад, патрулирующих федеральные трассы.

В ночь с 12 на 13 октября на участках трассы М-5 производилась очистка поверхности дорожного покрытия и обработка противогололедной смесью. Последствия сложных метеоусловий устраняли 12 единиц техники ФКУ Упрдор «Южный Урал».

ФКУ Упрдор «Южный Урал» рекомендует водителям воздержаться от поездок на не подготовленном к зимним погодным условиям транспорте - без сезонной резины, а при движении соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью ожидаются минусовые температуры. В ночные и дневные часы местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Фото из соцсетей