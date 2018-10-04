Первый вице-губернатор Челябинской области является ярым сторонником вакцинации

Первый вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин привился от гриппа. Он делает это ежегодно и утверждает, что уже давно не болеет.Не помнит даже, когда брал больничный.

«Грипп страшен в первую очередь своими осложнениями и серьезными последствиями. Не секрет, что болезнь проще предотвратить, чем лечить, поэтому так важна профилактика. Это и активность, и здоровый образ жизни, и, конечно, своевременное посещение врачей. Доказано, что именно прививка является максимально надежной защитой от гриппа, - подчеркнул Евгений Редин. - Сколько себя помню, я прививаюсь каждый год, и мои близкие делают так же. Это действительно работает».

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, вакцина против гриппа поступила в Челябинскую область в конце августа, и с этого момента южноуральцы начали прививаться от грозной инфекции. В этом году за счет средств федерального бюджета в регионе планируется привить 1 миллион 393 тысячи человек.

«Это около 42-х с половиной процентов всего населения области. При этом мы планируем получить общий охват прививками от гриппа в 45 процентов, то есть 2,5 процента – это те, кого планируется привить за счет внебюджетных источников: за счет личных средств граждан и за счет работодателей, – объяснила начальник отдела профилактики заболеваний министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Яворская. – Сегодня активно работают мобильные бригады, медики выходят в организованные коллективы, подключаются предприятия. Сейчас уже привиты около 30-ти процентов от запланированного количества».

В минздраве напоминают: бесплатной вакцинации подлежат дети до 18 лет, учащиеся вузов и средних профессиональных учреждений, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, беременные женщины, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом.