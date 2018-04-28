ПФ откорректировал график доставки пенсии в связи с майскими праздниками

Отделение пенсионного фонда по Челябинской области откорректировало график доставки пенсии в мае в связи с предстоящими праздничными днями.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ПФР, доставка пенсий в мае начнется с 3 мая. Пенсионерам, которые получают пенсию 6 и 7 мая, принесут причитающиеся им выплаты 3 и 4 мая. Те, у кого доставка приходится на 9 число, получат свою пенсию накануне – 8 мая.

С 10 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком выплаты.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные дни можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства. Адреса и номера телефонов горячей линии территориальных управлений ПФР размещены на сайте ПФР во вкладке ОПФР по Челябинской области в разделе Контакты и адреса - Отделение - Структура отделения.