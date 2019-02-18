Письмо сотрудников «ЧелябГЭТ» поступило в правительство Челябинской области

Открытое письмо сотрудников трамвайных депо ООО «ЧелябГЭТ» сегодня, 18 февраля, поступило в правительство Челябинской области.

Коллективное обращение, призыв о помощи трамвайщиков предназначен для губернатора Бориса Дубровского, исполняющего обязанности главы Владимира Елистратова, депутата Государственной думы РФ Владимира Бурматова и Федерации профсоюзов области.

Как уже сообщало агентство, водители, кондукторы, ремонтный персонал, технические работники пытаются донести до представителей власти свою обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы их предприятия и их самих.

По мнению сотрудников депо, предстоящие в преддверии саммитов дорожные работы по реконструкции развязок станут транспортной катастрофой для самых незащищенных слоев населения (у людей заберут возможность ездить на безопасном и удобном для них виде транспорта – трамвае), а самих работников приведут к безработице.

Открытое письмо подписали 187 человек.

Работники трамвайных депо ООО «ЧелябГЭТ» боятся, что повторят судьбу своих коллег из троллейбусных депо №1 (напротив ТРК «Горки») и №3 (было в Ленинском районе при выезде на Копейск). Раньше в городе было три троллейбусных депо, а теперь осталось 1,5, говорят старожилы. Депо №№1 и 3 продали.

В 2003 году в «ЧелябГЭТ» (на тот момент еще муниципальном предприятии) работало порядка шести тысяч человек (вместе с автобусниками). А сегодня численность двух трамвайных и 1,5 троллейбусных депо едва превышает две тысячи человек. И эти люди в недалекой перспективе могут пополнить ряды безработных и малоимущих.

Некоторые работники считают, что сейчас некоторые непорядочные представители руководства постараются воспользоваться сложившейся ситуацией и вытянуть деньги на создание нового транспортного предприятия. Но и они могут «исчезнуть», никак не улучшив транспортную ситуацию в городе. Нужны кардинальные меры, считают старожилы. Но пока никто не готов или не хочет пойти на такие шаги.