Питомцы челябинского зоопарка расскажут правду о лете 2019-го

Питомцы челябинского зоопарка предскажут, каким будет лето 2019-го: холодным или жарким, дождливым или засушливым, солнечным или пасмурным.

Уже много лет в городском зверинце успешно функционирует собственная метеорологическая лаборатория. Погоду уже успешно предсказывали и выдры, и страусы, и бурые медведи, и даже ежи – никто из «специалистов» ни разу не ошибся в прогнозах.

Как отмечают в пресс-службе челябинского зоопарка, в пятницу, 29 марта, в 13 часов состоится новый сеанс предсказания погоды, который проведут американцы-пумы и представители Севера – белые медведи. Кто из них укажет на «правильное» уральское лето, покажет время.