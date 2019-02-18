Плохо, очень плохо! Елистратов пристыдил ответственных за уборку снега в Челябинске

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов сегодня, 18 февраля, не скупился на эмоции, комментируя ситуацию с уборкой снега в муниципалитете.

Главный критерий, по которому градоначальник оценивает качество работы подрядных организаций (по собственным словам Елистратова) - это то, что его дочь вынуждена носить своего ребенка в садик на руках - дорога настолько не убрана, что преодолеть маршрут под силу только взрослому. И то с трудом.

«Дочь как таскала ребенка на руках в садик, так и таскает. Что неделю назад, что сейчас - пройти невозможно. Во дворе все благополучно, хорошо, красиво. Как только за угол зашла - дороги нет», - посетовал Владимир Елистратов, проводя традиционное аппаратное совещание в городской администрации.

Поэтому, уверен градоначальник, люди правильно возмущаются.

«Если на главных магистралях определенный порядок, на мой взгляд, наведен, то во дворах - совсем другая картина. Подрядные организации деньги на уборку снега получили, а работать не хотят. Думали, наверное, что снег выпадет два раза за зиму. А третий раз им уже не под силу», - возмутился Елистратов.

Он подчеркнул, что к исправлению ситуации вместе с управлением благоустройства подключили и государственную жилищную инспекцию – «подрядчики, считающие, что на уборке снега надо экономить, должны получать своевременные финансовые санкции».

Чтобы не терпеть завалов во дворах, от нерадивого подрядчика можно и вовсе избавиться, как планируют сделать власти Тракторозаводского района. О готовности разорвать контракт с подрядчиком, не справляющимся со своими обязанностяями, на аппаратном совещании сообщила глава района Галина Гаврилова. Окончательное решение будет принято сегодня.

«Такие меры, как расторжение договора, были, есть и будут. Будем и штрафовать. Сейчас проведем с ГЖИ совещание, она нам поможет», - заявил Владимир Елистратов.

Он оказался крайне недоволен статистикой, приведенной ему начальником городского управления благоустройства Владимиром Жучковым.

Так, на прошлой неделе в результате мониторинга территорий челябинских районов было выявлено 92 новых нарушения правил уборки снега. Очень слабой оказалась реакция ответственных лиц на устранение старых замечаний - противостояние снежным «кашам» в районах областного центра оказалось практически незаметным (ситуация была исправлена всего в десяти процентах случаев из 70-ти). Хуже всего дела с работой над ошибками обстоят в Ленинском, Курчатовском и Советском районах (здесь исправили всего по одному из ранее выявленных нарушений, причем в Советском – лишь частично).

«Уважаемые главы, вы сами-то как оцениваете свою работу? - обратился Владимир Елистратов к чиновникам. - С таким подходом мы точно снег никогда не уберем. Работа носит - сто процентов - несистемный характер. Выглядит, как одолжение. Накричали, наорали, нервы потратили, человек пришел с лопатой - и на этом все успокоились. Пока не перейдем к системности, пока не будем рублем наказывать тем, кто деньги получил, а делать ничего не хочет, все будет бесполезно. Поэтому у меня просьба - до конца довести ту работу, о которой Наталья Котова говорила на совещании 12 февраля».

Кроме того, Владимир Елистратов попросил всех ответственных лиц повнимательнее присматриваться к ледяным навесам, заметив, что неважно, на каком здании висит сосулька - на жилом или нежилом: эффект от ее падения на чью-то голову будет один, и весьма неприятный. Жильцам домов на неубранные сосульки и снежные глыбы на крышах нужно жаловаться в госжилинспекцию. Обитателям административных зданий – в управление благоустройства.

Обещал Владимир Елистратов разобраться и с еще одной зимней проблемой - транспортными средствами, что месяцами простаивают во дворах, мешая проезду снегоуборочной техники.

«Многие челябинцы экономят на платных стоянках. Найдут более-менее приличный двор и оставляют там свои машины до весны. Конечно, с этим надо бороться, - подчеркнул Владимир Елистратов. - Этими вопросами занимается городская служба демонтажа. Порядок действий утвержден челябинской думой. Если хозяин не найдется, транспортное средство будет эвакуировано. Сообщать о таких автомобилях нужно в комитет по имуществу».