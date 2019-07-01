Площадь Революции в Челябинске «закатали» в новый асфальт.

О завершении ремонта асфальтового покрытия сегодня, первого июля, на аппаратном совещании в городской администрации доложил директор по строительству и эксплуатации автодорог Челябинска компании «Южуралмост» Алексей Струговец.

Работы по замене асфальта на главной площади южноуральской столицы были начаты в прошлый вторник, 25-го июня.

Впереди предстоит установка новых гранитных трибун (подходящий для этого камень искали довольно долго).