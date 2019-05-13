По улицам Магнитогорска разгуливает мужчина в женском платье и на каблуках

Странного мужчину в женском платье и на каблуках сняли на видео жители города сталеваров в Челябинской области.

Необычный молодой человек в женском платье появился на улицах Магнитогорска 12 мая. На кадрах видно, что мужчина достаточно уверенно чувствует себя в таком обличии и неплохо держится на шпильках. Он вальяжно прогуливается возле рекламного штендера магазина «Модный приговор», покуривая сигарету.

«Он уже не первый раз так ходит. Человек болен, он имеет явно отклонения по здоровью», - написал житель города Рустам Мусалдин.

«Он так ходит на каблуках вальяжно и уверено, как будто всю жизнь на них ходил», - отметила Наталья Кораблева-Лисун.

Пользователи сети отметили, что расхаживает молодой человек по Магнитогорску в женском платье и на каблуках уже не первый раз. Привлек ли он к себе внимание полиции, неизвестно.