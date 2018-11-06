Победитель конкурса от ТНТ внесет свой вклад в строительство метро в Челябинске

В рамках всероссийского тура «Попади на ТНТ 2018» был проведен конкурс #СтаньблогеромТНТ. На пути съемочного трейлера канала было 25 городов, в каждом из которых любой желающий мог снять блог про площадку ТНТ, стать участником конкурса и выиграть 50 000 рублей. В Челябинске победителем стал Миша антиблогер.

Почти три недели экспертная группа канала смотрела ролики блогеров и выбирала победителя в каждом городе. Где-то шли жаркие споры, кому отдать первое место, а где-то решение группы было однозначным. ТНТ всегда выполняет свои обещания, поэтому 25 победителей получат приз от канала на развитие своего блога (или на что душе угодно) – 50 000 рублей.

В Челябинске ТНТ отдал предпочтение Мише антиблогеру. Его видеоролик набрал почти 20 тысяч просмотров. Видео победителя можно посмотреть здесь.

«Хочу поблагодарить ТНТ за предоставленную возможность проявить свой творческий потенциал и быть сопричастным к чему-то большому и значимому. На что я потрачу деньги? Конечно же, сделаю вклад в строительство челябинского метро. Я посчитал, получится купить 60 лопат на эти деньги. Уверен, мой вклад поможет», – отметил победитель из Челябинска.