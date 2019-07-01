Победившие болезнь школьники поедут в Москву

3 июля 10 школьников из Челябинской области, преодолевших рак поедут в Москву на X Всемирные детские игры победителей.

Всемирные детские игры победителей - международные спортивные соревнования для детей, преодолевших онкологические заболевания. Их главная задача вернуть детям веру в себя и свои силы, показать, что они ничем не отличаются от других детей.

В мае прошел региональный этап игр. Его победители поедут в Москву. Ими стали 3 школьника из Магнитогорска, по одному участнику из Копейска и Коркино, школьница из Миасса и 4 ребенка из Челябинска.

Всего ожидаются делегации из 40 регионов России и 15 стран мира.

Дети не только будут соревноваться в спорте. Организаторы приготовили целые московские каникулы. Участников ждёт планетарий, путешествие на теплоходе, киноконцерт от компании Disney и, конечно, встречи с звездами спорта и кино. Откроет церемонию учредитель фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова.

Для многих тяжелоболеющих ребят мечта принять участие в Играх победителей становится стимулом к выздоровлению.

«Когда они болеют, то думают, что болезнь касается только их. А во время таких мероприятий дети понимают, что все можно преодолеть», — говорит актриса и основатель фонда Чулпан Хаматова.

16-летний Денис Рохмистров из поселка Октябрьский (Копейск) победил в шахматном турнире на региональном уровне:

«На Игры еду впервые, поэтому очень интересно! Раньше до болезни я увлекался дворовым футболом. Моя мечта - снова вернуться на футбольное поле и играть вместе с друзьями. Также хочу стать программистом и жить в Москве».