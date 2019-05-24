Почтальон и водитель Челябинского филиала Почты России - лучшие в УрФО

Почтальон и водитель челябинского филиала Почты России - лучшие среди своих уральских коллег. Светлана Чернова и Раиль Закирова стали победителями макрорегионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Светлана Чернова трудится на почте 35 лет, на конкурсе она представляла Магнитогорский почтамт УФПС Челябинской области. «Почтовый» стаж Раиля Закирова также внушительный - 19 лет. Он успел поработать на всех видах транспорта автопарка предприятия. Раньше развозил почту на небольших машинах по городу, сейчас управляет грузовым автомобилем, обслуживает магистральные маршруты, в том числе новый - Челябинск-Екатеринбург, введенный для сокращения сроков доставки почты. В день проезжает на почтовом автомобиле около 500 километров.

На конкурсе Светлана Чернова и ее коллеги-соперницы из Уральского федерального округа прошли тестирование и выполнили практическое задание по доставке периодических изданий. Практическая часть также предполагала ситуационный кейс, в рамках которого сотрудники показали свое умение решать нестандартные ситуации, общаться с клиентами и правильно выполнять свои служебные обязанности.

Автомобилисты показали свое мастерство на автодроме, выполнив четыре практических упражнения: «Разворот в ограниченном пространстве», «Змейка», «Заезд в гараж задним ходом» и «Параллельная парковка задним ходом». Кроме того, за короткий отрезок времени им нужно было успеть заменить свечи зажигания на автомобиле «Газель».

Победителям макрорегионального этапа вручены нагрудные знаки «Лучший по профессии», дипломы и сертификаты на получение денежных премий.

Теперь Светлане Черновой и Раилю Закирову предстоит защищать честь макрорегиона Урал Почты России в финале конкурса, который пройдет в Москве в июле этого года. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина.