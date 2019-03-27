Почтальоны Челябинской области переобулись

Почтальонов Южного Урала обеспечили резиновыми сапогами. Доставлять корреспонденцию, пенсию и выплаты они будут в ярко-синих «вездеходах».

К весеннему сезону Почта России закупила для южноуральских доставщиков пенсий и корреспонденции 1200 пар резиновых сапог. Обувь уже поступила в почтамты Челябинской области.

«В резиновых сапогах имеется утеплённый вкладыш. Он согревает ногу и обеспечивает комфортное ношение обуви. Новые партии спецодежды закупаются по мере изнашивания почтовыми работниками ранее выданной одежды и обуви», - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Макрорегион УРАЛ Светлана Замятина.

Почта России всегда готовится к сезонным рискам, чтобы вопреки погодным условиям, пенсии и другие выплаты доставлялись населению строго по графику. В зимний период, все почтальоны Челябинской области были обеспечены противоскользящей подошвой с протекторами. Они представляют собой специальные накладки с небольшими шипами. Они фиксируются к любой обуви. Подошвы выполнены из морозостойкой резины и выдерживают температуру до минус 40 градусов.

К весне готов и автопарк почтового предприятия. Машины прошли сезонное техническое обслуживание. На случай размыва дорог предусмотрены запасные маршруты доставки почты. Автопарк регионального Управления федеральной почтовой связи на сегодняшний день насчитывает 370 единиц транспорта. Автомобили работают на 395 областных и внутригородских маршрутах.

Весеннее половодье 2019 года на Южном Урале обещает быть непростым. Осложнение ситуации возможно на территории 31 населенного пункта. Во всех муниципалитетах Южного Урала проведена большая подготовительная работа. Созданы резервы финансовых и материальных ресурсов. Проверена работоспособность систем оповещения населения. На особом контроле - состояние гидротехнических сооружений.