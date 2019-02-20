Почтовые отделения Челябинской области в праздники будут работать

В Челябинской области в праздничные дни, 23 февраля и 8 Марта, будут работать 62 отделения Почты России. В День защитников Отечества - по графику субботы, в Международный женский день - по графику пятницы.

Накануне праздничных дней, 22 февраля и 7 марта, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику, с сокращением рабочего дня на один час.

Для остальных отделений праздничные дни станут выходными - не будут осуществляться обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

24 февраля и 9 марта отделения Почты России будут оказывать услуги по установленному режиму работы.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.