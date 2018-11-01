Под Челябинском грузовик задавил пешехода

В Сосновском районе под колесами грузовика погиб пешеход. Водитель не заметил его на дороге в темное время суток.

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 31 октября на 58 километре автодороге «Западный обход». Водитель автомобиля «МАН» совершил наезд на пешехода, 39-летнего мужчину, который шел по проезжей части. От полученных травм он скончался на месте.

«Люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне заселенной местности, должны иметь световозвращающие приспособления. В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Это привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, которое втрое превышает способность водителя заметить его без отражателя», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, так, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей. Тогда пешеходы всегда будут видны водителю.

Добавим, за 9 месяцев 2018 года на территории города Челябинска произошло 78 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей общественного транспорта, в которых 4 человека погибли и 128 человек получили ранения различной степени тяжести.