Под строительство УВСМ Челябинск-Екатеринбург начинают готовить территорию

Росжелдор накануне, третьего июля, распорядился начать подготовку документации по планировке и межеванию территории под строительство Уральской высокоскоростном магистрали Челябинск-Екатеринбург.

УВСМ будет пролегать через Челябинск, Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский муниципальные районы Челябинской области, через Екатеринбург, Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа Свердловской области. В течение десяти дней уведомление о распоряжении должно быть направлено главам всех муниципалитетов, через которые пройдет магистраль.

Своим распоряжением Росжелдор также утвердил техническое задание на выполнение работ по подготовке вышеназванной документации. Как сообщает пресс-служба ХП «Уральская скоростная магистраль», без этих документов реализация инфраструктурного проекта, предполагающего капитальное строительство линейного объекта, невозможна.

Документацию по планировке готовят для обеспечения устойчивого развития территорий. Также речь идет о выделении элементов планировочной структуры, установлении границ земельных участков и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Строительство УВСМ общей протяженностью около 218-ти километров позволит создать единую агломерацию двух крупных промышленных городов: Челябинска и Екатеринбурга. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до трехсот километров в час и преодолевать расстояние между центрами Челябинской и Свердловской областей всего за час десять минут.

Проект строительства УВСМ включен во все ключевые документы стратегического планирования Российской Федерации.