Подарок ко дню рождения – Клещевников возглавил спортуправление Челябинска

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска возглавил Максим Клещевников. Сегодня у руководителя день рождения – ему исполнилось 39 лет.

Соответствующее распоряжение о назначении Клещевника на должность подписала временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова.

Предыдущий начальник управления по физической культуре, спорту и туризму города Евгений Иванов покинул занимаемый пост в апреле 2019 года. Он перешел на работу в ХК «Трактор». Максим Клещевников, работавший на тот момент замом руководителя управления, был назначен временно исполняющим обязанности начальника.

Справка.

Максим Сергеевич Клещевников родился в городе Челябинске 28 июня 1980 года.

Окончил Российский государственный торгово-экономический университет (по специальности «Экономика и управление на предприятии») и прошел курс переподготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Челябинском филиале РАНХиГС.

Свою трудовую деятельность начал в августе 1999 года в Фонде развития регионального туризма», где работал исполнительным директором некоммерческой организации. Затем трудился инструктором Центра олимпийской подготовки при при спорткомитете администрации области, старшим инструктором в Комплексном центре олимпийской подготовки Челябинской области.

В июле 2007 года возглавил МБУ ДО ДЮСШ «Родонит». Через 10 лет - в декабре 2017 года пришел на работу в управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска. Сначала работал замначальника, а с апреля 2019 года временно исполнял обязанности руководителя.