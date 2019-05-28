Подполковник запаса ФСБ приоткроет в Челябинске завесу секретности

В Челябинске завтра, 29-го мая, бывший руководитель региональной общественной организация участников боевых действий «Родина» Федор Юрин презентует свою книгу «Челябинские чекисты в Афганистане». Для этого участник войны в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды, подполковник запаса ФСБ специально прилетит в родной город из Москвы, где живет в настоящее время.

Событие состоится в 15 часов в Коралловом зале библиотеки имени Пушкина (улица Коммуны, 69, вход с улицы Свободы). На встречу приглашены герои очерков, члены их семей, ветераны УФСБ России по Челябинской области, участники боевых действий, жители Челябинска. Заслуженный артист России Павел Калачев исполнит для гостей песню «Ветераны, чекисты России!».

С тех пор, как советские войска вышли из Афганистана, прошло три десятилетия. За это время было много написано о службе и подвигах советских военнослужащих на афганской земле. Однако о специфике работы сотрудников КГБ в этой азиатской стране известно крайне мало - до сих пор со многих материалов не снят гриф секретности. А ведь в 80-е годы Афганистан был не только центром военного противостояния между СССР и США, но и центром борьбы разведок и спецслужб.

Как отмечают в библиотеке имени Пушкина, Федор Юрин приоткрывает завесу секретности, освещая деятельность органов КГБ на примере чекистов Южного Урала, которые выполняли сложные задания советского правительства по защите национальных интересов Родины.

Книга охватывает период с июля 1979 года по февраль 1989 года: до ввода советских войск и заканчивая их выводом. В ней рассказывается о сложившейся в то время обстановке в Афганистане, о помощи афганскому народу в борьбе с контрреволюцией и бандформированиями, разоблачаются происки разведок иностранных государств, правдиво и ярко пишется об отваге и патриотическом мужестве советских и афганских людей.

В издание вошли художественные очерки, воспоминания и стихотворения автора. На примере реальных героев раскрывается роль сотрудников КГБ в афганской войне, их боевые будни, разведывательная и советническая работа, деятельность военных контрразведчиков и отрядов спецназа, проводимые ими оперативно-боевые мероприятия и специальные операции, радости побед и горечь потерь. Для них это были годы настоящего боевого братства, доблести и славы.

Презентация книги «Челябинские чекисты в Афганистане» организована региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов.